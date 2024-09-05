'Não vamos desejar o mal', diz Fiuk sobre prisão de Deolane

Fiuk e Deolane Crédito: Reprodução/X

O ator e cantor Fiuk, 33, resolveu se manifestar após a prisão de Deolane Bezerra, 36, nesta quarta-feira (3). O filho de Fábio Jr. compartilhou uma reflexão horas depois que a detenção da influenciadora e empresária virou o assunto nas redes sociais. Os dois viveram uma relação próxima, que acabou recentemente de forma conturbada e com trocas de farpas públicas.

Em um vídeo, Fiuk não chega a citar o nome da advogada, mas fala sobre julgamentos e ataques de ódio. "É muita violência, é muita gente errada querendo estar certa e todo mundo se justificando, né? Justificando o próprio ódio", disse.

O participante do BBB 21 ainda pediu mais empatia aos seguidores. "Não vamos desejar o mal para os outros. Às vezes, a gente não está bem, se ferra por alguma coisa na vida e acha que o outro tem que se ferrar também", comentou Fiuk, que logo acrescentou: "A gente tem que aprender com nossos erros, evoluir e torcer para gente dar certo.

Deolane Bezerra foi presa durante uma ação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. As investigações da operação "Integration" foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.