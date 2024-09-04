Deolane Bezerra vai ficar em cela reservada; veja vídeo de chegada ao presídio

Na tarde desta quarta-feira (4), a influencer e advogada Deolane Bezerra foi vista nitidamente abalada ao adentrar em presídio no Recife. Em um vídeo curto, Deolane aparece de macacão preto e coque na entrada da Colônia Penal feminina de Bom Pastor. A advogada acena para os fãs que a aguardavam do lado de fora do local.

De acordo com O Globo, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE) informou que ela será mantida em uma cela reservada, por questões de segurança.

Advogada Deolane Bezerra foi vista chorando ao entrar em presídio no Recife Crédito: Reprodução/Instagram

A OPERAÇÃO

Na manhã desta quarta-feira (4), a influencer e advogada Deolane Bezerra foi presa na cidade do Recife, após uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa que atua na prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

As investigações da operação "Integration" foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.