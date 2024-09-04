Filho de Deolane Bezerra comenta a prisão da mãe

Deolane Bezerra e os filhos, Gilliard (à esquerda) e Kayky (à direita) Crédito: Reprodução Instagram

Kayky Bezerra, 17, filho de Deolane Bezerra, 36, falou sobre a prisão da mãe nesta quarta-feira (4).

A influenciadora foi presa em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Civil de Pernambuco.

Após a notícia, Kayky publicou uma reflexão em seu perfil no Instagram. "A Bíblia diz: 'Tudo tem seu tempo, tenha paciência. Deus sabe o que é melhor pra você...' Suporte o processo e viverá o propósito. Aguente firme e não abandone sua fé. Vai valer a pena, confie", disse o post.