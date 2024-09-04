Filho de Deolane Bezerra comenta a prisão da mãe

Kayky Bezerra, 17, filho de Deolane Bezerra, 36, falou sobre a prisão da mãe nesta quarta-feira (4).
A influenciadora foi presa em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Civil de Pernambuco.
Após a notícia, Kayky publicou uma reflexão em seu perfil no Instagram. "A Bíblia diz: 'Tudo tem seu tempo, tenha paciência. Deus sabe o que é melhor pra você...' Suporte o processo e viverá o propósito. Aguente firme e não abandone sua fé. Vai valer a pena, confie", disse o post.
O jovem ainda compartilhou um vídeo da mãe em 2022 e escreveu: "Já passamos por isso uma vez, e o final vocês já sabem!". Na ocasião, Deolane celebrava ao receber novamente um carro de luxo que havia sido apreendido.