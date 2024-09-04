Quem é Deolane Bezerra, milionária e viúva de funkeiro, presa nesta quarta (04)

Com 34 anos, Deolane Bezerra possui mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha uma vida marcada por luxo e ostentação, incluindo viagens, shows, festas e joias. Ela ganhou notoriedade como ex-esposa do funkeiro MC Kevin, que faleceu em 2021 ao cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Além disso, é mãe de três filhas de relacionamentos anteriores e sócia no escritório Bezerra Advogados & Associados, junto com suas irmãs Danielle e Dayenne.

Deolane também participou do reality show "A Fazenda" em 2022, onde acusou a produção de manipulação e maus-tratos. Recentemente, ela voltou a ser destaque na mídia devido a um breve romance com o cantor Fiuk. Nas redes sociais, a influencer é conhecida por exibir uma vida de ostentação, como a festa de aniversário em novembro do ano passado, que custou R$ 4,5 milhões e gerou controvérsias devido à separação dos convidados em "celebridades" e "subcelebridades".