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Polêmica

Quem é Deolane Bezerra, milionária e viúva de funkeiro, presa nesta quarta (04)

Advogada e viúva de MC Kevin tem mais de 20 milhões de seguidores. Ela foi presa em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 10:37

Deolane Bezerra tem mais de 10 imóveis e fez festa de R$ 4 milhões
Deolane Bezerra tem mais de 10 imóveis e fez festa de R$ 4 milhões Crédito: Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra, advogada, empresária e influenciadora digital, foi presa na manhã desta quarta-feira (4) em Recife, como parte de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco voltada para desmantelar uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.
Com 34 anos, Deolane Bezerra possui mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha uma vida marcada por luxo e ostentação, incluindo viagens, shows, festas e joias. Ela ganhou notoriedade como ex-esposa do funkeiro MC Kevin, que faleceu em 2021 ao cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Além disso, é mãe de três filhas de relacionamentos anteriores e sócia no escritório Bezerra Advogados & Associados, junto com suas irmãs Danielle e Dayenne.
Deolane Bezerra com carro de luxo
Deolane Bezerra com carro de luxo Crédito: Reprodução/Instagram
Deolane também participou do reality show "A Fazenda" em 2022, onde acusou a produção de manipulação e maus-tratos. Recentemente, ela voltou a ser destaque na mídia devido a um breve romance com o cantor Fiuk. Nas redes sociais, a influencer é conhecida por exibir uma vida de ostentação, como a festa de aniversário em novembro do ano passado, que custou R$ 4,5 milhões e gerou controvérsias devido à separação dos convidados em "celebridades" e "subcelebridades".

PRESA NESTA QUARTA

Deolane foi presa nesta quarta-feira (4), em Recife. A Operação Integration, deflagrada nesta data, visa desarticular um esquema de atividades ilícitas que já estava sob investigação desde abril do ano passado. A operação envolve 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, com a participação de 170 agentes em cidades como Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Recife.

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