Deolane e Fiuk foram namorados? Entenda a história

Fiuk e Deolane Bezerra: advogada chegou a dar uma guitarra para o cantor Crédito: Reprodução

A influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, acusada de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. No início do ano, ela e o cantor Fiuk viveram um suposto affair, que foi negado por ambos, depois que as redes sociais começaram a especular o namoro entre os dois.

Deolane e Fiuk começaram a ser vistos juntos em inúmeros eventos o que levou os fãs a especularem sobre um relacionamento entre os dois. O suposto casal começou a embarcar na "brincadeira" e chegou a passar o Dia dos Namorados juntos.

No entanto, em uma entrevista à Quem, Deolane negou um relacionamento. "Não teve affair, não. Fiuk é meu amigo. Não teve não, ele é meu amigão, maravilhoso, amo de paixão. Ele é um gato, eu que não presto", disse a influenciadora.

Em resposta à entrevista, Fiuk comentou que a loira teria dito isso para manter sua "pose de má". "Todo mundo acompanhou, todo mundo sabe. Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má", disse o ex-BBB.

Depois dessas informações desencontradas, os dois começaram a trocar farpas nas redes sociais, com direito a acusações de importunação sexual vindas da ex-A Fazenda contra o ator.

Chateada com a resposta de Fiuk, Deolane resolveu expor uma troca de mensagens entre os dois. "Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho", escreveu.

O ator respondeu por áudio dizendo que sempre foi carinhoso e generoso com a advogada. Ela discordou, e classificou a atitude de responder à entrevista dela "biscoitagem". O ator que disse que voltaria a falar nas redes sociais que não há nada entre eles. Deolane pediu desculpas caso tivesse magoado Fiuk. "Mas deixando bem claro que nunca te dei esperanças de nada", comentou a influenciadora.

Após as publicações de Deolane com prints da conversa, Fiuk disse ter se sentido exposto. Ele teria ligado para a influenciadora, que não atendeu. "Já que você quer assim, beleza, mas saiba que é uma escolha tua. Sempre te respeitei tanto", falou.

Em resposta, ele disse que sempre tentou manter a história dos dois com discrição. "Isso é normal para mim, em qualquer tipo de relação que tenho: guardar meus segredos e guardar minhas relações, minhas coisas. Eu nunca esperei que aconteceria um negócio desse", comentou o ator.

Deolane deixou de seguir Fiuk

A advogada, então, resolveu esclarecer toda a confusão em uma live no Instagram. Durante a transmissão, ela voltou a falar sobre o assunto. "Por que quando um homem não quer ficar com uma mulher, ele é o top, ele seleciona, ele não é emocionado? E quando uma mulher não quer ficar com um homem, ela está se achando, ela está se sentindo, ela está iludindo?", disse.

A influenciadora falou que o ator estava se aproveitando da situação para aparecer. "Isso favoreceu a você. O meu engajamento é o mesmo", continuou.

Na ocasião, ela também acusou o filho de Fábio Jr de importunação sexual. "Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo. Eu dormindo", disse. Eu sempre ficava na Casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando", continuou.

A influenciadora foi assertiva ao dizer que nunca houve nada entre eles. "Aquilo era conteúdo, uma brincadeira. E, quando eu vi que estava passando dos limites eu quis parar. Eu achei que ficaria tudo bem. Não pensei que depois ele ia ficar remoendo", comentou.