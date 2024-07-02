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Polêmica

Fiuk e Deolane se desentendem após exposição de prints; entenda o que aconteceu

Influencer teria se irritado com cantor após ele ter insinuado que os dois tiveram um romance: ‘Sempre te falei que sou mulher e não menina’, disse Deolane
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 16:50

Fiuk e Deolane Bezerra: advogada chegou a dar uma guitarra para o cantor
Fiuk e Deolane Bezerra: advogada chegou a dar uma guitarra para o cantor Crédito: Reprodução
A amizade entre Fiuk e Deolane Bezerra está abalada. Após exposição de conversas privadas e troca de acusações nas redes sociais, a advogada parou de seguir o cantor no Instagram. Deolane teria se ofendido com a insinuação de que o ator e ela tiveram um romance - fato que foi negado por ela durante entrevista ao Fofocalizando.

O QUE ACONTECEU?

Quem entra nas redes sociais e se depara com os nomes Fiuk e Deolane Bezerra pode não entender o que está acontecendo. A dúvida é legítima, as duas personalidades até a pouco tempo não pareciam ter nada em comum, a não ser o fato de serem ex-realities (ele, do BBB 21 e ela, d'A Fazenda 14).
O cantor e ator e a advogada e influencer se aproximaram em novembro de 2023, na Casa da Barra, evento de Carlinhos Maia. Os dois não chegaram a assumir um romance, mesmo após deixarem-se flagrar em momentos de carinho. Fiuk até chegou a dedicar uma música para a amiga, chamada Rainha da Favela.
Mas Deolane foi veemente ao negar que os dois tiveram algo a mais que uma amizade. Em entrevista ao Fofocalizando, esclareceu: "Nunca teve nada. Nem um beijo. Nunca", enfatizou. Ela disse que o cantor "é muito gente boa" e que não sabia se ele tinha se apaixonado por ela. "Mas teve um grande interesse [da parte dele]", disse ela.
No domingo, 30, Fiuk respondeu às insinuações em suas redes sociais: "Todo mundo viu, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe. Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má", disse o cantor.
Deolane, então, foi tirar satisfação com o amigo. Ela mesma divulgou o print da conversa em seu stories, mostrando que não estava de acordo com a fala de Fiuk: "Qual é, amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho", perguntou Deolane.
Fiuk respondeu por áudio - que também foi exposto pela influencer: "Eu fui super generoso, super tranquilo, tentei agir de um jeito diferente de você. Acabei desencanando. Não sei o que você pensa. Tenho um carinho por você, que se você imaginasse", disse. "É f***, eu ficar sozinho só levando raquetada. Achei mesmo que tinha sido generoso na minha resposta, mas daqui a pouco faço um vídeo de novo dizendo que não aconteceu nada, se é isso que está te incomodando e é isso aí", disse.
"Generoso com o quê? Você não tava dando entrevista nenhuma, simplesmente pirou e começou a falar nos seus Stories. Não gostei, achei 'biscoitagem'", respondeu Deolane. "Sempre te falei que sou mulher e não menina, mas enfim, se te magoei com algo, me desculpa, mas deixando bem claro que nunca te dei esperanças de nada. E outra: não fui marrenta. Em todas as entrevistas, eu só falei a verdade! Fui verdadeira em todos os momentos com você", finalizou.
Deolane expõe conversa com Fiuk
Deolane expõe conversa com Fiuk Crédito: Reprodução X / @dra_deolanebezerra
Após ver a conversa exposta, o filho de Fábio Jr publicou um storie marcando a amiga: "Caramba, como você posta uma conversa nossa?! Tentei te ligar, você não me atendeu. Não tinha visto que você tinha postado. Queria conversar com você sobre outra coisa. Já que você quer assim, beleza, mas saiba que é uma escolha tua. Sempre te respeitei tanto", disse.
Depois disso, Deolane parou de seguir Fiuk no Instagram. Até o momento, os dois não deram indícios de que voltaram a se falar.

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