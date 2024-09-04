“A mãe tá enjaulada”, diz Deolane Bezerra em carta após ser presa

Deolane Bezerra publicou carta após ser presa Crédito: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra retornou ao Instagram nesta quarta-feira (4), após ser presa no início da manhã em uma operação da Polícia Civil. Sua equipe compartilhou uma carta aberta escrita à mão. A advogada afirmou estar "sofrendo uma grande injustiça" e lamentou o tratamento com sua mãe.

A influenciadora foi presa em Recife, após uma operação da Polícia Civil de Pernambuco com foco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Mais de R$ 2 bilhões foram apreendidos.

Leia na íntegra:

"Hoje não teve 'Boa tarde, Brasil!' Mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei 'crimes'.

Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação, eu passaria 1 ano, 10, 20 ou mais para provar minha inocência, mas com ela Não. Peço orações para todos vocês, obrigada pelo carinho... Já já to aqui de novo.

Exquece que a mãe tá enjaulada. 'Só para descontrair'. E lembrando todos os impostos estão PAGOS"

Operação

A operação cumpriu 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, além do sequestro de bens, incluindo jóias, carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões.