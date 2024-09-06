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Encontrada

Maidê Mahl, que estava desaparecida, é encontrada em hotel com ferimentos graves

Artista interpretou Elke Maravilha na série 'O Rei da TV', sobre Silvio Santos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 09:26

A atriz Maidê Mahl
A atriz Maidê Mahl Crédito: @maidemahl no Instagram
A atriz Maidê Mahl, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (2), foi encontrada desacordada e ferida em um quarto de hotel nesta quinta-feira (5). Ela está sendo socorrida pelo SAMU e será levada a um hospital.
Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), disse, em entrevista ao Brasil Urgente (Band), que atriz está "muito debilitada, com sinais vitais críticos e ferimentos por todo o corpo". A emissora chegou a veicular inicialmente que a atriz havia sido encontrada morta.
Maidê foi vista pela última vez no bairro de Moema (zona sul de SP) e usava mochila, calça xadrez, sobretudo bege e boina marrom.
Durante a semana, famosos como Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Camila Pitanga, Samara Felippo, Giselle Itié, Leonardo Miggiorin e Maria Bopp fizeram campanha pelas redes sociais para encontrar a atriz.
Gaúcha de Venâncio Aires, Maidê tem 31 anos e ficou conhecida por interpretar Elke Maravilha na segunda temporada da série "O Rei da TV", da Star+, e também fez "Vale dos Esquecidos", da HBO Max.

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