Maidê Mahl, que estava desaparecida, é encontrada em hotel com ferimentos graves

A atriz Maidê Mahl Crédito: @maidemahl no Instagram

A atriz Maidê Mahl, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (2), foi encontrada desacordada e ferida em um quarto de hotel nesta quinta-feira (5). Ela está sendo socorrida pelo SAMU e será levada a um hospital.

Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), disse, em entrevista ao Brasil Urgente (Band), que atriz está "muito debilitada, com sinais vitais críticos e ferimentos por todo o corpo". A emissora chegou a veicular inicialmente que a atriz havia sido encontrada morta.

Maidê foi vista pela última vez no bairro de Moema (zona sul de SP) e usava mochila, calça xadrez, sobretudo bege e boina marrom.

Durante a semana, famosos como Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Camila Pitanga, Samara Felippo, Giselle Itié, Leonardo Miggiorin e Maria Bopp fizeram campanha pelas redes sociais para encontrar a atriz.