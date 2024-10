Apae de Vila Valério participa do "Caldeirão com Mion" no Dia das Crianças

Apae de Vila Valério no Caldeirão com Mion no Dia das Crianças. Crédito: Divulgação

A Apae de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi selecionada para receber financiamento do Criança Esperança, em parceria com a Unesco. O anúncio foi feito no programa “Caldeirão com Mion” e emocionou a diretora Mari Carminatti e a fisioterapeuta Érika Vieira, que representaram a instituição. O projeto proposto oferece oficinas de informática para inserir alunos no mercado de trabalho, contando com novos computadores e um professor de informática por um ano. Além disso, inclui apoio psicológico às famílias dos alunos, beneficiando mais de 60 pessoas.

A gravação do programa ocorreu no Rio de Janeiro, e Mari e Érika desconheciam a seleção da Apae de Vila Valério. “Quando recebemos o convite, não sabíamos ao certo o motivo. Pensávamos que estaríamos lá para assistir a uma gravação do programa e apresentar nosso trabalho junto com outras instituições”, disse Mari.

A diretora Mari Carminatti e a fisioterapeuta Érika Vieira representaram a Apae. Crédito: Divulgação

A diretora conta que entre o primeiro contato da produção do programa até a ida aos Estúdios Globo foram cerca de dois meses de conversas pelo WhatsApp, apresentando os trabalhos da Apae de Vila Valério através de fotos e vídeos. A Apae de Vila Valério, fundada há 14 anos, atende 129 usuários com deficiência intelectual, múltipla e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Com uma equipe de 26 profissionais, a instituição oferece suporte integral nas áreas de assistência social, saúde e educação.

Além da Apae de Vila Valério, outras três instituições capixabas foram selecionadas pelo Criança Esperança: a ACACCI em Vitória, o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Penha em Castelo, a Associação Colatinense de e para a Pessoa Portadora de Deficiência Visual em Colatina. A seleção de todas essas instituições destaca o comprometimento com o apoio e desenvolvimento de projetos sociais no Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais