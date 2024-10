BBB 25: Globo confirma famosos no programa e marca data de estreia do reality

A Globo começou nesta segunda-feira (7) a apresentar ao mercado publicitário detalhes do BBB 25. Um encontro na sede da emissora em São Paulo, para convidados, deu detalhes de como será a dinâmica, mas sem muitos adiantamentos.



A apresentação contou com a presença de Tadeu Schmidt, que segue no comando do reality pelo quarto ano consecutivo. A principal dúvida dos anunciantes foi sanada na reunião: os famosos seguem no formato?



Segundo apurou a coluna, foi informado que a atração continuará com pipocas, como são chamadas as pessoas anônimas que se inscrevem para encarar o confinamento; e com os camarotes, que são famosos convidados pela direção para entrarem na casa do reality.