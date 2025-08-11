Marca catarinense reúne fashionistas para apresentar coleção em Vitória

Os empresários Alexandre Sant’Anna e Leonardo Gabrieli promoveram um evento de lançamento de primavera verão 2026 da marca catarinense Lez a Lez em Vitória. A franquia, presente na Ala Parque do Shopping Vitória, realizou um trunk show de apresentação da coleção sob o comando da assistente de estilo Taynara Cardoso, que veio exclusivamente a Vitória acompanhar o evento. Um time de formadoras de opinião vestiu com exclusividade as peças da nova coleção, a convite da marca: Bruna Bezerra, Marianne Pernambuco, Silvana Sarmento, Bianca Romanha, Aghata Avanza, Renata Rasseli e Mariana Morena. O RP foi de Dudu Altoé. Veja as fotos de Diego Morales.

Arte e vinho Gorete Thorey recebe a sommelière franco-brasileira Pryscila Gashi, especializada em vinhos franceses e visitas guiadas às vinícolas do sul da França, no dia 4, na sua galeria Gorete Thorey. O evento, que tem a parceria da Chez France,reunirá colecionadores e amantes do vinho.

Gestão na Prática O professor Alex Anton, ex-sócio e estrategista-chefe do iFood, considerado um dos grandes nomes do mercado, desembarca em Vitória para ministrar aula no MBA Gestão na Prática, curso de pós-graduação da FAESA em parceria com a NBS Gestão na Prática. Anton vai falar sobre sua vivência na criação de estratégias inovadoras e de alto impacto no ambiente corporativo, além de compartilhar sua trajetória e os bastidores do crescimento do iFood, considerado um dos maiores unicórnios brasileiros, termo usado para startups que alcançam valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares.

Chá com elas Nesta segunda-feira (11), acontece a 31ª edição do Chá com Elas, promovido pelo jornalista Gabriel Gomes. O encontro de networking feminino, pioneiro no Espírito Santo, chegou a Cariacica, e vai reunir 50 empresárias para momentos de conexão e troca de conhecimentos. Raquel Pereira, da Paraíso Make-up; Edilene Lemos, da Santa Lolla; e Sinea Bicas, da Bicas Bijoux já confirmaram presença.