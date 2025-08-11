Marca catarinense reúne fashionistas para apresentar coleção em Vitória

Akemi Sant'Anna, Alexandre Sant'Anna, Taynara Cardoso, Shizue Kitagawa e Leonardo Gabrieli. Crédito: Diego Morales
Verão 2026
Os empresários Alexandre Sant’Anna e Leonardo Gabrieli promoveram um evento de lançamento de primavera verão 2026 da marca catarinense Lez a Lez em Vitória. A franquia, presente na Ala Parque do Shopping Vitória, realizou um trunk show de apresentação da coleção sob o comando da assistente de estilo Taynara Cardoso, que veio exclusivamente a Vitória acompanhar o evento. Um time de formadoras de opinião vestiu com exclusividade as peças da nova coleção, a convite da marca: Bruna Bezerra, Marianne Pernambuco, Silvana Sarmento, Bianca Romanha, Aghata Avanza, Renata Rasseli e Mariana Morena. O RP foi de Dudu Altoé. Veja as fotos de Diego Morales.
DIA DO ADVOGADO
José Antônio Neffa, Carlos Augusto da Motta Leal, Erica Neves, Camila Brunhara e Eduardo Sarlo: diretoria reunida para celebrar a data!. Crédito: Divulgação
Arte e vinho
Gorete Thorey recebe a sommelière franco-brasileira Pryscila Gashi, especializada em vinhos franceses e visitas guiadas às vinícolas do sul da França, no dia 4, na sua galeria Gorete Thorey. O evento, que tem a parceria da Chez France,reunirá colecionadores e amantes do vinho.
Gestão na Prática
O professor Alex Anton, ex-sócio e estrategista-chefe do iFood, considerado um dos grandes nomes do mercado, desembarca em Vitória para ministrar aula no MBA Gestão na Prática, curso de pós-graduação da FAESA em parceria com a NBS Gestão na Prática. Anton vai falar sobre sua vivência na criação de estratégias inovadoras e de alto impacto no ambiente corporativo, além de compartilhar sua trajetória e os bastidores do crescimento do iFood, considerado um dos maiores unicórnios brasileiros, termo usado para startups que alcançam valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares.
Chá com elas
Nesta segunda-feira (11), acontece a 31ª edição do Chá com Elas, promovido pelo jornalista Gabriel Gomes. O encontro de networking feminino, pioneiro no Espírito Santo, chegou a Cariacica, e vai reunir 50 empresárias para momentos de conexão e troca de conhecimentos. Raquel Pereira, da Paraíso Make-up; Edilene Lemos, da Santa Lolla; e Sinea Bicas, da Bicas Bijoux já confirmaram presença.
Olhares em Movimento
Nos dias 11, 12 e 15 a 17 de agosto, onze alunas e um aluno dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico da FAESA, orientados pela professora do curso de Comunicação e fotógrafa Zanete Dadalto, vão registrar dois momentos especiais do Festival Movimento Cidade 2025 - Memórias que Movem – mostra de cinema a céu aberto que acontece em Vila Velha, de 11 a 17 de agosto. Os estudantes serão responsáveis pela cobertura fotográfica do MC Mulheres, projeto que valoriza a economia criativa e impulsiona a carreira de mulheres negras na música e no audiovisual, e do Pequeno MC, voltado para crianças de 6 a 10 anos, com atividades lúdicas no Parque Casa do Governador.
DIA DO ADVOGADO 2
Bruno Finamore Simoni, Maria Victória Finamore, Luiz José Finamore Simoni, Juliana Finamore Simoni, Felipe Finamore Simoni e Thiago Rezende: o escritório Finamore Simoni Advogados, com atuação prioritária no Direito Empresarial e Recuperação Judicial, no mercado há 55 anos, celebra o Dia do Advogado, nesta segunda-feira (11). Crédito: Divulgação
Agregando ainda mais valor e respaldo científico, a Cristal Clínica Capilar abriu agenda de consultas do médico tricologista Dr. Ademir Carvalho Leite Júnior. Ademir, que também é marido de Cristal, já atua como consultor médico-científico da clínica e traz uma abordagem humana e científica para tratar alopecias severas, como as alopecias cicatriciais, dentre elas a alopecia frontal fibrosante, que é sua especialidade. Este é um tipo de alopecia que causa a perda permanente dos cabelos na parte da frontal e nas laterais do couro cabeludo. Com sólida atuação clínica, científica e educacional, Dr. Ademir já acompanha casos de alopecias mais severas na Cristal Clínica Capilar, que demandam exames específicos e tratamentos medicamentosos. A abordagem multidisciplinar eleva e amplia os resultados dos tratamentos, beneficiando os pacientes.
QUERIDAS DE RR
Kris Junqueira e Zezé Mansur: em badalado almoço no Shopping Vitória. Crédito: Divulgação
