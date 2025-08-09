Conecta Mulher reúne lideranças femininas em Vitória

Inspirar, conectar e promover reflexões sobre o futuro dos negócios. Esse foi o tom do Conecta Mulher, evento promovido pelo IBEF-ES, nesta quinta-feira (07), na Fucape. Com a presença de grandes lideranças femininas, o encontro colocou em pauta temas como escassez de mão de obra, reforma tributária e o protagonismo feminino como diferencial competitivo. Na abertura, Gisélia Freitas, diretora de Pessoas, Cultura e Diversidade do IBEF-ES, deu as boas-vindas ao público. Em seguida, o presidente do IBEF-ES, Alecsandro Cassassi, celebrou o encontro e agradeceu o apoio dos patrocinadores Odontoscan, BButton, Venturas e Instituto ICCA. Durante o painel, mediado por Gisélia, Ana Paula Vescovi, diretora de Macroeconomia do Santander Brasil, e Patrícia Chieppe, CEO da VIXPar, compartilharam suas visões sobre os desafios do mercado de trabalho. Patrícia destacou a importância de formar novos talentos, mesmo fora do setor logístico. Já Ana Paula abordou fatores estruturais, como o envelhecimento da população e as novas demandas da geração Z, além de defender os avanços da reforma tributária. No campo feminino, ambas reforçaram o valor da liderança das mulheres. “Estamos tirando essa diferença com louvor”, pontuou Patrícia.