Conecta Mulher reúne lideranças femininas em Vitória

Ana Paula Vescovi, Patricia Chieppe e Gisélia Freitas: na noite do Conecta Mulher, promovido pelo Ibef-ES nesta quinta-feira (07), na Fucape. Crédito: Arthur Louzada
Conecta Mulher
Inspirar, conectar e promover reflexões sobre o futuro dos negócios. Esse foi o tom do Conecta Mulher, evento promovido pelo IBEF-ES, nesta quinta-feira (07), na Fucape. Com a presença de grandes lideranças femininas, o encontro colocou em pauta temas como escassez de mão de obra, reforma tributária e o protagonismo feminino como diferencial competitivo. Na abertura, Gisélia Freitas, diretora de Pessoas, Cultura e Diversidade do IBEF-ES, deu as boas-vindas ao público. Em seguida, o presidente do IBEF-ES, Alecsandro Cassassi, celebrou o encontro e agradeceu o apoio dos patrocinadores Odontoscan, BButton, Venturas e Instituto ICCA. Durante o painel, mediado por Gisélia, Ana Paula Vescovi, diretora de Macroeconomia do Santander Brasil, e Patrícia Chieppe, CEO da VIXPar, compartilharam suas visões sobre os desafios do mercado de trabalho. Patrícia destacou a importância de formar novos talentos, mesmo fora do setor logístico. Já Ana Paula abordou fatores estruturais, como o envelhecimento da população e as novas demandas da geração Z, além de defender os avanços da reforma tributária. No campo feminino, ambas reforçaram o valor da liderança das mulheres. “Estamos tirando essa diferença com louvor”, pontuou Patrícia.
FESTIVAL DE BEM-ESTAR
O Parque Cultural Casa do Governador recebeu quase três mil pessoas no primeiro festival de bem-estar do Espírito Santo, o “The Power of Wellness”. O evento comemorou os 15 anos da rede de academias Wellness Club e contou com diversas atrações, como wdance, yoga, bike, crossfit, corrida, futebol e muitas outras. A rede conta hoje com 16 unidades e a primeira inaugurada fora do ES foi em Araruama (RJ). E planejam expandir ainda mais na BA, MG, RJ, SP e aqui no Estado. Entre as participantes estavam Fernanda Lorencini, Rachel Maximo, Gisele Lorenzoni, Danielle Pretti, Patrícia Bonnemasou, Fernanda Tavolaro e Rafaela Adame. . Crédito: L4 Comunicação
Em Itaúnas
Kamilla Benjamim prepara a 8ª edição do Festival de Frutos do Mar, um dos eventos mais esperados do calendário de Itaúnas, que acontecerá de 22 a 24 de agosto, na pousada Ka 347. Os participantes vão desfrutar de uma experiência gastronômica de alto nível, sob o comando do chef Tom Timoneiro, com direito a menu que inclui lagosta, camarão VG e badejo, preparados com ingredientes frescos e saborosos, servidos à beira da piscina.
Em Vila Velha
Caetano Veloso leva ao +MC, do Movimento Cidade, no dia 17 de agosto, um repertório que atravessa diferentes fases de sua carreira, com sucessos como “Vaca Profana”, “Podres Poderes”, “Reconvexo” e “Odara”. O show, definido por Caetano como um set de músicas “rebeldes”, reflete as inquietações de várias épocas. O evento acontece no Parque da Prainha, em Vila Velha, e reúne também Marina Sena, Yago Oproprio, Cila do Coco e Quarto do Som.
Somos capixabas
Aconsultoria capixaba Lifebrand, fundada por Hugo Mansur e Igor Franzotti, está comemorando 17 anos e anuncia uma nova etapa de atuação, agora com foco em gestão estratégica de marcas. Mais do que criar estratégias e identidades, a empresa quer acompanhar de perto as marcas de seus clientes para garantir coerência e performance no longo prazo. Hugo e Igor foram os responsáveis pela identidade do projeto “Somos Capixabas”, criado para os 90 anos da Rede Gazeta, um movimento que se transformou em símbolo de pertencimento e valorização da cultura do Espírito Santo.
Dia dos Pais
Com 46 anos de história, as Óticas Paris seguem celebrando laços que atravessam gerações. No mês dos pais, a empresa 100% capixaba, que é referência nacional em atendimento e qualidade, preparou uma seleção especial de armações e óculos solares para todos os estilos de pai – dos mais clássicos aos mais modernos. Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva da rede, destaca o Ray-Ban Wayfarer como uma escolha certeira. “É um modelo coringa, que combina com diferentes personalidades. Um presente clássico, atemporal e cheio de estilo”. Além de reunir grifes renomadas, a Paris se destaca também por seu laboratório óptico próprio, considerado um dos mais modernos do Espírito Santo.
PROTAGONISMO FEMININO
Jennifer Coronel,Jaqueline Guerra, Monica Moura, Rosa Picoli, Priscila Andrade, Leonelle Lamas, Marcia Lamas: no 5º Encontro Ases Mulher, com o tema “O papel da autoimagem na vida e na carreira”, uma conversa sobre identidade, imagem pessoal e protagonismo feminino. Crédito: Divulgação
Mediatorie no Simpósio da Unimed 1
O presidente da administradora de benefícios Mediatorie, Casemiro Alves Ramos Junior, vai participar com a sua equipe do Simpósio das Unimeds do Espírito Santo e Minas Gerais, que ocorrerá nos próximos dias 13, 14 e 15, no Centro de Convenções de Vitória. O simpósio é voltado à alta gestão das cooperativas, para presidentes, diretores e executivos, um público formador de opinião e responsável pelas principais decisões estratégicas do setor. O evento busca fortalecer o modelo cooperativista por meio da qualificação da gestão. O tema deste ano é “Cooperativismo e Gestão Estratégica de Alta Performance”.
Mediatorie no Simpósio da Unimed 2
"Nosso propósito principal neste evento será confirmar o posicionamento da Mediatorie Administradora, como a maior administradora de benefícios no Espírito Santo, nas operações da Unimed Vitória, e ainda, estreitar o relacionamento e novos negócios, com as Unimeds participantes e parceiros", afirma Casemiro. Entre os palestrantes convidados para participar do Simpósio da Unimed estão o comediante Fábio Porchat e o jornalista William Waack. Um dos painéis mais aguardados é o "Experiências de Sucesso", com o compartilhamento de insights numa oportunidade única para melhorar a gestão.
A tabeliã Márla Camilo promoveu uma noite única, regada a vinhos e boas conversas para comemorar o Dia do Advogado. Para além da confraternização, Márla fez um bate papo descontraído revelando estratégias para fidelizar ainda mais clientes com inteligência, gerar novas oportunidades e usar o extrajudicial como diferencial competitivo e com segurança. Entre os convidados estavam os advogados Ana Elise, Paloma Peixoto, Ana Paula Lagaas, Igor Emanuel Gomes, Flavia Murad, Suely Bueno e José Saloto. O evento realizado no Cartório Capixaba, em Vitória, contou com o buffet da chef Giana Tonini.
MECSHOW 2025
O estande da ES Gás na MecShow 2025 chamou a atenção do público ao convidar os participantes a entrarem em uma máquina do tempo. A ação imersiva, feita com uma réplica do carro e um sósia do personagem Dr. Emmett Brown, do filme “De volta para o futuro”, foi pensada para elucidar a importância dos combustíveis do futuro, que já fazem parte do presente (biometano e gás natural), na transição energética. Na foto, ao lado de Dr. Emmett Brown, estão Igor Zanetti e Bruno Gil, da ES Gás; e Gustavo Ribas e Alexandre Pedroni, da Agência Chuva. A feira aconteceu entre os dias 5 e 7 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, com as novidades da área de inovação industrial. Crédito: Divulgação
