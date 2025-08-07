Iate Clube do ES celebra 79 anos com festão em Vitória

Mais de 900 pessoas participaram da comemoração pelos 79 anos do Iate Clube do Espírito Santo, no sábado (02), em um evento marcado por celebração e amizade. Ao longo de todo o dia, os associados desfrutaram de uma programação diversificada que reforçou o slogan da gestão atual: “Um clube para todos”. A festa foi organizada pelo Comodoro Fabiano Pereira, ao lado das diretoras sociais Karina Machado e Consuelo Fidelis, e contou com decoração e buffet impecáveis. Bandas ao vivo – como Rodrigo CX, Marcelo Ribeiro e Glauco – animaram os adultos durante todo o dia, enquanto as crianças puderam aproveitar uma programação especial com brincadeiras e passeios de veleiro. Um dos momentos mais simbólicos do evento foi o encontro do atual comodoro com ex-comodoros e membros da diretoria para o tradicional “parabéns”, em agradecimento a todos que contribuíram para o desenvolvimento do clube ao longo de quase oito décadas. Veja as fotso!

