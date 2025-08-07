Iate Clube do ES celebra 79 anos com festão em Vitória

Guilherme Machado, Watt Janes, Tininho, Fabiano Pereira, Karina Machado e Ricardo Carneiro: celebrando os 70 anos do Iate!. Crédito: Italo Spagnol e Diego Morales
Parabéns pro Iate!
Mais de 900 pessoas participaram da comemoração pelos 79 anos do Iate Clube do Espírito Santo, no sábado (02), em um evento marcado por celebração e amizade. Ao longo de todo o dia, os associados desfrutaram de uma programação diversificada que reforçou o slogan da gestão atual: “Um clube para todos”. A festa foi organizada pelo Comodoro Fabiano Pereira, ao lado das diretoras sociais Karina Machado e Consuelo Fidelis, e contou com decoração e buffet impecáveis. Bandas ao vivo – como Rodrigo CX, Marcelo Ribeiro e Glauco – animaram os adultos durante todo o dia, enquanto as crianças puderam aproveitar uma programação especial com brincadeiras e passeios de veleiro. Um dos momentos mais simbólicos do evento foi o encontro do atual comodoro com ex-comodoros e membros da diretoria para o tradicional “parabéns”, em agradecimento a todos que contribuíram para o desenvolvimento do clube ao longo de quase oito décadas. Veja as fotso!
CELEBRAÇÃO
Julia Perez, Tiago Nogueira, Mauricio Arruda e Mariana Dubal: no lançamento de coleção que marcou os 80 anos da Líder, em Vitória. Crédito: Cloves Louzada
Noite de vinhos
Export Manager da renomada vinícola chilena VIK, Victor Galleguillos desembarca em Vitória no dia 20 para conduzir uma noite de imersão no terroir do Valle de Cachapoal. O encontro acontece na Gran Cave, a convite da sommelière Francielly Ramos.
Chefs reunidos
Os chefs Juarez Campos, Pedro Faria, Andrés Cervini, Gabriel Bordoni e Wellington Santos comandam "Encontro de Chefs", nesta quinta-feira (07) no Restaurante Balthazar.
Fórum
O doutor em filosofia e escritor Renato Nogueira estará em Vitória para o 3º Fórum do Instituto Oportunidade Brasil. Renato fará a palestra de encerramento do evento, que debate inclusão e diversidade, é beneficente e acontece em 24 de setembro, em Vitória.
Capixabão
Neste final de semana oito times capixabas começam a luta pelo acesso à Série A do Campeonato Capixaba. Destaque para o novato Gálatas Esporte Clube, da cidade de Barra de São Francisco, que faz a sua estreia contra o Forte FC no domingo (10), às 15h, no Estádio Emílio Nemer em Castelo, localizado no sul do Espirito Santo
Gestores da Octo Empreendimentos e da imobiliária ICasa, de Linhares, participaram da Lidera Agro, maior feira de agrotecnologia do Norte do ES, realizada no fim de semana passado. Na ocasião, a Octo apresentou o Haus Linhares, que será o edifício mais alto da cidade, com 18 andares. Betânia Pires, gerente de marketing e comercial da Octo, destaca que o Haus já está em fase de reserva: "O Haus Linhares nasce como um empreendimento que redefine o conceito de moradia e investimento em Linhares. Posicionado estrategicamente na divisa entre o bairro Colina e o Centro, ele oferece uma proposta de habitação compacta e inteligente, aliando sofisticação, praticidade e conveniência", afirma Betânia. Na foto, Marcelo Oliveira, Alessandra Miranda, sócia da ICasa, Betânia Pires, Isabelle Monte, Laura Oliveira e Pamela Bertuani.
ADVOCACIA
Com o tema “Conectando Competências. Criando o Agora”, a semana que marca a fusão dos escritórios Brum Kuster e MPM Advogados, de Marcelo Pacheco Machado, dando origem a uma nova marca: BKM Advogados, foi recheada de encontros inspiradores, apresentações estratégicas e diálogos que reforçaram o compromisso coletivo com excelência e inovação, pilares da nova fase do escritório. Na ocasião, Vinicius Freitas, da Fundação Dom Cabral, falou sobre o protagonismo capixaba no cenário nacional, definindo o Espírito Santo como “a joia do Brasil” . Na foto: Marcelo Pacheco Machado, Caio Kuster, Vinicius Freitas e Ricardo Brum. Crédito: Divulgação
A paixão pelos vinhos foi além da representação de diversos rótulos e de experiências com harmonização e viagens com roteiros incríveis por vinícolas nacionais e internacionais. É que as amigas e sócias Roberta Girelli e Tatiana Puppim, da Carpe Diem Vinhos, estreiam agora como criadoras e se preparam para o lançamento do seu primeiro rótulo, um tinto nascido no solo da Serra Gaúcha. Le Rêve - "O Sonho", em francês, foi o nome escolhido pela dupla capixaba. E a apresentação desse novo rótulo da Carpe Diem Vinhos acontecerá em um jantar exclusivo na charmosa Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, no dia 06 de setembro. O evento, aberto ao público com convites limitados, contará com jantar ao vivo assinado pelo chef Hugo Grassi e degustação, além do lançamento Le Rêve, de mais três rótulos representados por elas Uma noite que promete transformar sonho em experiência, na companhia de paisagens, aromas e sabores inesquecíveis.
intercom 2025 ...
Inscrições abertas para o maior congresso de Comunicação da América Latina, que será realizado em Vitória Vitória será palco, em setembro, de um dos mais relevantes encontros acadêmicos do país: o 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 2025, que será sediado pela FAESA Centro Universitário, de 1º a 5 de setembro, reunindo cerca de 2.500 mil participantes entre estudantes, pesquisadores e profissionais de todo o Brasil.As inscrições estão abertas até esta quinta-feira, 07 de Agosto e podem ser feitas pelo site oficial do evento: www.intercom2025.com.br
... em Vitória
O congresso retorna a Vitória após 30 anos e terá como tema central “(Re)pensar a Comunicação: ensino, pesquisa e extensão”, com o objetivo de discutir os desafios contemporâneos da área e fomentar reflexões sobre a formação, mercado e o papel social da comunicação. Além das tradicionais apresentações de trabalhos científicos e sessões de grupos de pesquisa, a programação inclui conferências com nomes de destaque internacional, como Silvio Waisbord (George Washington University), além de minicursos, oficinas, painéis temáticos, lançamentos de livros e a entrega dos principais prêmios da comunicação: o Prêmio Luiz Beltrão, que reconhece lideranças emergentes, grupos inovadores e instituições de referência; o Prêmio Intercom de Comunicação, voltado para estudantes de graduação, mestrado e doutorado; e a Expocom, que premia os melhores trabalhos experimentais de alunos da graduação em diversas categorias.
HOMENAGEM
O presidente da ArcelorMittal Brasil e da ArcelorMittal Aços Planos para a América Latina, Jorge Oliveira, foi homenageado durante a MEC SHOW. A condecoração aconteceu na Arena MEC SHOW, em cerimônia de celebração dos 30 anos do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF). A distinção reconhece o papel da ArcelorMittal como investidora e parceira estratégica no fortalecimento da cadeia de suprimentos e no crescimento industrial capixaba. Na foto: José Emilio Brandão, Diretor do Sindifer e CEO da Metalvix, e Jorge Oliveira, presidente da ArcelorMittal Brasil e da ArcelorMittal Aços Planos para a América Latina . Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
