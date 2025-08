Rose Frizzera celebra aniversário com família e amigos na Praia da Costa

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para a abertura da exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara – um dos nomes mais relevantes da arte contemporânea brasileira, com trajetória marcada por participações em bienais e exposições no Brasil e no exterior. Será no dia 14 de agosto, no Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida.

Novidade

A multinacional de tecnologia Seidor realiza evento em Vitória (ES), no dia 6 agosto, com presença do técnico de futebol René Simões, medalhista de prata com a seleção feminina em 2004, na Grécia. O Seidor Conecta, que acontece no Bistrô Saldanha, apresentará ainda os planos para a região com a chegada do novo diretor-executivo da unidade capixaba da companhia, Wallace Pimenta. No encontro, estarão o CEO e principais executivos da empresa, além de parceiros de negócios.