Francielly Ramos recebe para noite de trufas e vinhos em Vitória

A sommelière Francielly Ramos e o chef do Bistrô Gran Cave Harum Katharian receberam amantes das trufas para duas noites dedicada ao diamante da gastronomia, na quinta-feira (31) e no sábado (02)/ O menu especialmente criado para o concorrido evento contou com delícias como steak tartare com pão de queijo e trufas frescas laminadas. A harmonização dos pratos foi com vinhos italianos como Barolo, Brunello di Montalcino ou o Tignanello.

RODA DE CONVERSA

Flávia Dalla, Clóvis Vieira, Aurê Aguiar, José Niemeyer e Erica Neves: roda de conversa com a presença de José Luiz Niemeyer, professor de Relações Internacionais do Ibmec-RJ, com Doutorado em Ciência Política pela USP, mediada pela jornalista e escritora Aurê Aguiar e pela advogada em Direitos Autorais e curadora de arte Flávia Dalla, em Vitória. Crédito: Vitor Carvalho

Jose Roberto Oggioni e Getúlio Azevedo no Congresso de Oftalmologia que aconteceu no fim de semana em Pedra Azul. As Óticas Paris, fundada por Getúlio, é a única patrocinadora do evento e faz parte do seleto grupo que reúne as melhores óticas do Brasil

ALMOÇO

Tania e Melissa Belmok, a anfitriã Carolina Neves e Ana Paula Hamer: CN reuniu um grupo de clientes para um almoço no Wine Garden, no Shopping Vitória, para apresentar as novidades da marca antes de sua agenda internacional. Crédito: Divulgação

O deputado Dr. Bruno Resende, que é médico radio-oncologista, participou do 27º Congresso da Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), que pela primeira vez se realiza em Vitória, entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. No evento, ele se encontrou com o médico João Luis Fernandes, uma das maiores autoridades do país na área: ele é coordenador da radioterapia do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. O congresso reuniu cerca de mil profissionais de todo o Brasil e também da Europa e de outros países como Estados Unidos e Canadá. É o maior evento do gênero da América Latina.

Festa da Advocacia 2025 Sob o comando da presidente Erica Neves, a OAB-ES realiza, em 11 de agosto, a aguardada Festa da Advocacia 2025 no Ilha Buffet, Clube Álvares Cabral, em Vitória. O evento, com início às 13 horas, terá seis atrações em dois palcos simultâneos, além de open bar e open food. Entre as bandas confirmadas estão Sambadm, Breno & Bernardo, Comichão, Glauco e Ubando. A celebração marca o Dia do Advogado e promete reencontros e muita alegria para a advocacia capixaba.

E-commerce A Globalsys, empresa capixaba que é referência nacional em automação de processos e soluções digitais personalizadas, foi uma das patrocinadoras oficiais do Fórum E-commerce Brasil 2025, o maior evento de comércio eletrônico da América Latina, realizado em São Paulo. Além do patrocínio, a empresa levou um grupo de clientes para acompanhar de perto as principais tendências do setor, promovendo uma imersão completa no universo digital e nas inovações do varejo on-line. Durante a programação, a Globalsys gravou uma série de podcasts com alguns desses parceiros convidados, abordando temas como transformação digital, estratégias de vendas on-line e cases de sucesso. “Queríamos que nossos clientes vivenciassem o ecossistema do e-commerce e compartilhassem suas experiências em tempo real. Estar no evento, trocando conhecimento e gerando conteúdo, reforçou nosso compromisso com a inovação e a colaboração”, destacou Thiago Molino, CEO da Globalsys.

Aniversário O respeitado escritório Motta Leal & Advogados Associados celebra seus 35 anos de atuação jurídica com um evento especial no próximo dia 20 de agosto, às 19h, no Prime Hall, localizado na Orla de Camburi, em Vitória. Fundado por Carlos Augusto da Motta Leal, vice-presidente da OAB-ES, o escritório se destaca pela atuação ética e eficaz em mais de 10 áreas do Direito. A noite promete reunir clientes queridos e parceiros para celebrar uma história construída com tradição e resultados.