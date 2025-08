Veja como foi a festa posse da nova diretoria do ES em Ação em Vitória

Fernando Saliba, executivo de longa data da EDP Espírito Santo, tomou posse com presidente do ES em Ação, nesta quinta-feira (31), com festa no Le Buffet Master, em Vitória. Ele assume o comando da entidade no lugar de Nailson Dalla Bernadina. O evento reuniu reuniu autoridades, empresários e executivos, entre eles o governador Renato Casagrande, o vice Ricardo Ferraço, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg. Carlos Augusto Lira Aguiar também tomou posse como novo presidente do Conselho Deliberativo do ES em Ação. Além de Aguiar, ao lado de Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, Leonardo de Castro e Nailson Dalla Bernadina para o triênio 2025–2028. "Assumimos este novo ciclo com a missão de fortalecer ainda mais o Espírito Santo e assegurar que os avanços das últimas duas décadas sejam preservados e ampliados. Amparados por um ambiente de negócios cada vez mais ético, sustentável e favorável ao investimento, resultado direto do trabalho conjunto entre iniciativa privada e poder público", disse Saliba. Veja quem prestigiou o evento na galeria de Cloves Louzada.