Iracema Neves e André Serafim celebram Bodas de Porcelana na Itália

A mentora de negócios Iracema Neves e o executivo André Serafim celebraram 20 anos de casamento em um evento de três dias que foi descrito pelos convidados como “uma experiência memorável, um tributo real a uma história de amor inspiradora.“ O cenário escolhido não poderia ser mais especial: o elegante Villa & Palazzo Aminta, uma mansão histórica às margens do Lago Maggiore, em Stresa, Itália.As comemorações começaram com um welcome drink na véspera da cerimônia. Nesta noite de boas-vindas, os convidados foram presenteados com uma bolsa exclusiva com a pintura em aquarela do hotel, feita especialmente para a ocasião, recheada de mimos e, claro, a tradicional limoncello — símbolo da dolce vita italiana. A noite ainda contou com a surpresa da mãe da noiva, Gracinha Neves, ao piano e um momento emocionante: Iracema, de improviso, cantou “Eu Sei Que Vou Te Amar” para André, emocionando os presentes. A cerimônia principal, realizada nos jardins à beira do lago, foi um espetáculo de romantismo e inovação. A decoração contou com flores de papel italiano, uma tendência mundial de sustentabilidade, em um projeto criado em parceria entre Festar por Bruna Medeiros e a florista Italiana Alessia Segato. Violino e harpa embalaram os votos emocionantes, seguidos do voo de balões brancos em formato de coração, um momento mágico que simbolizou os 20 anos de união. O coquetel no terraço teve direito a cascata de champagne, seguido de um jantar impecável no salão principal, que impressionou com sua decoração sofisticada, marcada por velas e arranjos naturais e coloridos. O bolo, um verdadeiro desbunde de beleza e sabor, foi cortado sob uma chuva de fogos de artifício, arrancando aplausos. A festa, animada por DJ e sax ao vivo, terminou com um after de duas horas a bordo de um party boat no Lago Maggiore, transformando a noite em uma verdadeira micareta “Italiana”, que se estendeu até a madrugada. Mais do que uma comemoração, as Bodas de Porcelana de Iracema e André foram uma experiência sublime, celebrando uma história de amor, parceria e conquistas, compartilhada com 50 convidados e os 3 filhos do casal, que vivenciaram dias inesquecíveis. Veja as fotos!