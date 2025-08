Emoção, saudade e alegria marcaram o encontro de homenagem aos 100 anos do pianista capixaba Hélio Mendes, realizado no Grappino Bar, no Centro de Vitória, nesta semana. Familiares, amigos, músicos, jornalistas e fãs do artista prestigiaram o evento organizado pela família e pela neta e jornalista Cínthia Ferreira. A agradável e festiva noite foi embalada ao som de bossa nova, samba-canção e clássicos da música popular brasileira e internacional que fazem parte da discografia de Hélio, com o show especialmente produzido por Bastian Herrera no piano, Fabio do Carmo no violão e Rodrigo Souza na bateria. Na foto: Cínthia com Ilda Castro, Vivani Nogueira e Karine Nobre. Crédito: Divulgação