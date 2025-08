Laila e Jana Nemer lançam nova coleção de esculturas de velas em Vitória

Formação integral dos alunos

Reforçando o compromisso com a formação integral de seus alunos, o MADAN estará presente, pelo quarto ano consecutivo como patrocinador, no EducarES 2025, um dos maiores eventos educacionais do Espírito Santo, que acontece no dia 7 de agosto, a partir das 13 horas, no Centro de Convenções de Vitória. Com o tema “Carreiras, profissões e desafios”, o encontro reúne especialistas, estudantes e educadores para debater saúde emocional, escolhas profissionais e os novos caminhos do mundo do trabalho. Daniel Rojas, diretor da escola, e integrantes da equipe de marketing da instituição já confirmaram presença no evento, que terá mediação do ator e humorista Marcos Veras.