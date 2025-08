Festival de Santa Teresa exibe estreia do filme sobre o assassinato de Maria Nilce

Santa Teresa respirou a sétima arte de 31 de julho a 2 de agosto com a realização da 8ª edição do Festival de Cinema de Santa Teresa (Fecsta). Sob a coordenação geral da cineasta Luiza Lubiana, o Fecsta movimentou a Terra dos Colibris com mostras, debates e encontros que celebraram o cinema brasileiro. O destaque da edição foi a estreia do média-metragem "Maria Nilce e o crime da turma do tambor", documentário que revela os bastidores do assassinato da colunista social, em 5 de outubro de 1989. Com direção de Lucas Bonini e roteiro de Juca Magalhães, filho de Maria Nilce, o filme revisita um dos crimes mais emblemáticos da história do ES. O festival prestou ainda uma homenagem à atriz Beth Caser, na noite de quinta-feira. Entre os premiados, produções de todas partes do Brasil e do Estado. O troféu de Melhor Ficção foi para Firmina, da diretora Izah Neiva (Guarulhos/SP), enquanto o prêmio de Melhor Documentário ficou com Tudo que importa, de Coraci Ruiz (Campinas/SP), representado na cerimônia por Augusta Gui, desenhista e mixadora do filme. A animação Lagrimar, da diretora Paula Vanini (Natal/RN), conquistou o prêmio de Melhor Animação, com o compositor Luiz Gadelha como representante no festival. O júri popular consagrou Rixa, dirigido por FeGus (São Paulo/SP), com presença marcante do ator Lucas Afonso, protagonista da produção. Já o prêmio de Melhor Filme Capixaba foi para Não volte mais, dirigido por Diego Scarparo e Danyel Sueth (Alegre/ES). As menções honrosas contemplaram obras de diferentes gêneros e regiões: Marmita, de Guilherme Peraro (Assis/SP); Barreira Verde, dirigido por Cíntia Braga (Vitória/ES); e Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli (Rio de Janeiro/RJ), com o montador Lobo Mauro recebendo o reconhecimento em nome da equipe. Veja as fotos