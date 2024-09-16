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Carreira musical

Ex-BBBs Raquele e Lucas Pizane se unem à banda Melanina Carioca

A capixaba e seu colega de confinamento foram convidados por Rodriguinho por conta da carreira musical promissora de ambos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 16:34

A ex-BBB Raquele Cardozo agora faz parte da banda Melanina Carioca
A ex-BBB Raquele Cardozo agora faz parte da banda Melanina Carioca Crédito: Reprodução/Instagram
Revelações da última edição do BBB (Globo), Lucas Pizane, 22, e Raquele Cardozo, 22, são os mais novos integrantes da banda Melanina Carioca.
Os dois foram convidados pelo produtor do conjunto, Rodriguinho, 46, que os conheceu no confinamento do reality. "Convidei a Raquele e o Pizane, com quem fiquei confinado no BBB, por suas carreiras musicais promissoras", contou o ex-Travessos à revista Quem.

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Wic Tavares, 28, Voz Martin, 25, e Ananda, 26, completam a nova formação da Melanina Carioca. "Escolhemos talentos que já vimos na internet e que precisavam de uma oportunidade para brilhar, seguindo a tradição do Melanina de trazer pessoas da TV com talento musical."
Rodriguinho não nega o entusiasmo com o desafio de produzir o conjunto nesta retomada artística. "Este ano fui surpreendido pelo convite do Fábio, um dos empresários, para me tornar sócio do projeto e cuidar da parte musical da Melanina Carioca. Fiquei muito feliz com o desafio, pois o trabalho é único e complexo, mas gosto desses desafios."

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