Ex-BBBs Raquele e Lucas Pizane se unem à banda Melanina Carioca

A ex-BBB Raquele Cardozo agora faz parte da banda Melanina Carioca Crédito: Reprodução/Instagram

Revelações da última edição do BBB (Globo), Lucas Pizane, 22, e Raquele Cardozo, 22, são os mais novos integrantes da banda Melanina Carioca.

Os dois foram convidados pelo produtor do conjunto, Rodriguinho, 46, que os conheceu no confinamento do reality. "Convidei a Raquele e o Pizane, com quem fiquei confinado no BBB, por suas carreiras musicais promissoras", contou o ex-Travessos à revista Quem.

Wic Tavares, 28, Voz Martin, 25, e Ananda, 26, completam a nova formação da Melanina Carioca. "Escolhemos talentos que já vimos na internet e que precisavam de uma oportunidade para brilhar, seguindo a tradição do Melanina de trazer pessoas da TV com talento musical."