Ex-BBB Raquele cria quadro no Instagram sobre o Espírito Santo

Nesta quarta-feira (3), a ex-BBB 24 Raquele Cardozo postou um vídeo no Instagram falando sobre o novo quadro que será inaugurado em seu perfil, o “Quem é você Espírito Santo?”. A novidade será uma série de vídeos semanais documentados pela capixaba que vai mostrar cantinhos e belezas do ES para todos seus seguidores.
No vídeo, a ex-sister conta que o quadro tem como objetivo mostrar alguns pontos turísticos e históricos do Espírito Santo. "Sem contar que nosso Estado é um pouco desvalorizado, né? Não é mostrado muito... Então eu resolvi mostrar para vocês um pouco dessas riquezas que a gente tem aqui!", revela.
Raquele finaliza o vídeo dizendo que os espectadores irão se apaixonar por cada paraíso mostrado e que o quadro está sendo feito com muito carinho. "Sejam bem-vindos a esse projeto que é tão especial para mim!"