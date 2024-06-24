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Superação

Ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho revela câncer vivido por sua mãe

Advogada abriu o coração nas redes sociais e contou sobre o sucesso da cirurgia de câncer sua mãe, Márcia Machado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 17:10

A capixaba Gizelly Bicalho compartilhou nas redes sociais os dias de angústia que viveu ao lado da mãe, diagnosticada com câncer. A ex-sister contou que perdeu o chão quando soube da doença de Márcia Machado. "Quando ouvimos o diagnóstico de câncer o mundo parece desabar, entretanto eu te garanto que esse diagnóstico não é o fim, mas o recomeço de uma história linda que temos pela frente!", disse.
Após cirurgia bem-sucedida - Gizelly não especificou o tipo de câncer - ela agradeceu a Deus pelo sucesso do procedimento. "GRATIDÃO MEU DEUSSSSS!!! Vivi um inferno na terra durante 21 dias e tive que viver e trabalhar como se nada tivesse acontecendo (vida de adulta), chorei escondido porque eu não poderia demonstrar fraqueza diante da minha mãe."
Felizmente, em menos de 24 horas de cirurgia, a mãe de Gizelly já passava bem e estava conversando normalmente após procedimento.

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Gizelly Bicalho e sua mãe Márcia Machado
Gizelly Bicalho e sua mãe Márcia Machado Crédito: Reprodução/Instagram
"Deus já tinha me prometido o milagre antes mesmo de saber o diagnóstico e, como ele é fiel, nos honrou com esse milagre!! Uma cirurgia longa, com surpresas, mas de sucesso"

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