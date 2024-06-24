Ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho revela câncer vivido por sua mãe

A capixaba Gizelly Bicalho compartilhou nas redes sociais os dias de angústia que viveu ao lado da mãe, diagnosticada com câncer. A ex-sister contou que perdeu o chão quando soube da doença de Márcia Machado. "Quando ouvimos o diagnóstico de câncer o mundo parece desabar, entretanto eu te garanto que esse diagnóstico não é o fim, mas o recomeço de uma história linda que temos pela frente!", disse.

Após cirurgia bem-sucedida - Gizelly não especificou o tipo de câncer - ela agradeceu a Deus pelo sucesso do procedimento. "GRATIDÃO MEU DEUSSSSS!!! Vivi um inferno na terra durante 21 dias e tive que viver e trabalhar como se nada tivesse acontecendo (vida de adulta), chorei escondido porque eu não poderia demonstrar fraqueza diante da minha mãe."

Felizmente, em menos de 24 horas de cirurgia, a mãe de Gizelly já passava bem e estava conversando normalmente após procedimento.

Gizelly Bicalho e sua mãe Márcia Machado Crédito: Reprodução/Instagram