Em vídeo, Gizelly Bicalho revela quanto faturou após sair do 'BBB 20'

Após alguns ex-participantes do Big Brother Brasil 24 relatarem dificuldades financeiras, a capixaba Gizelly Bicalho, que integrou o BBB 20, fez um vídeo nas redes sociais. No relato enquanto se maquiava, a advogada expôs quanto faturou desde que saiu do programa da TV Globo. Um spoiler: foi muita grana.

"Eu sou ex-BBB e faturei muito mais que R$ 1,5 milhão depois que eu saí do Big Brother Brasil 20. Sim! Eu entendo a frustração do pessoal que sai do Big Brother Brasil 24, porque na minha época foi o Big Brother Brasil da virada, eu saí na época que tinha 3 milhões de seguidores no Instagram, vários contratos assinados", relatou em parte do vídeo.

"Naquela época, o povo já não tinha mais contrato com ela (Globo), então por conta disso ela mudou o contrato dela, e agora os ex-BBBs não faturam como faturavam antes, porque tem contrato com a Globo, e a Globo não quer fazer parceria, ela não quer fazer contrato com qualquer empresa e nem com valores irrelevantes", acrescentou Gizelly.