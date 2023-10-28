Ex-BBB Gizelly Bicalho critica alguns influenciadores: 'Tudo por dinheiro, status e poder'

Gizelly Bicalho durante participação no PodDarPrado Crédito: Reprodução/YouTube

A ex-BBB Gizely Bicalho revelou que se surpreendeu com o mundo dos influenciadores e subcelebridades. Em entrevista ao "PodDarPrado", a capixaba disse que o mundo das celebridades que trabalham com redes sociais é pior do que o criminal. Inclusive, ela disse que se decepcionou com alguns influencers que acompanhava antes da participação no Big Brother Brasil B20.

"Entrei no BBB e conheci o mundo dos influenciadores que é péssimo. Estamos falando de usar pessoas para chegar onde quer, mentir, para passar por cima de tudo e todos para conseguir espaço, dinheiro, fazer publicidade que não acredita, que tira dinheiro de pobre, porque a maioria das pessoas que nos assistem é pobre, a maioria do Brasil é pobre. Quando estava dentro do programa, era brincadeira, aquela pureza. Quando cheguei neste mundo de cá, vi que as pessoas topam de tudo por dinheiro, status, poder, quererem chegar onde elas querem", contou a advogada e influenciadora.

"Muitas pessoas, na hora que via no Instagram, eu falava: 'caraca, amo essa pessoa'. Depois que conheci no off, falei: 'Meu Deus, como os seguidores dessa pessoa não percebem que ela não presta?'", desabafou ela sobre a decepção com alguns influencers.

CACHÊ NO BBB

A capixaba também participou nesta semana do programa "Sensacional" (RedeTV) e comentou sobre o cachê recebido dentro do BBB 20. Em entrevista a Daniela Albuquerque, a capixaba disse que ganhou apenas o suficiente para pagar o aluguel quando saiu do reality. "Mil reais por mês e R$ 500 por semana que você fica. Eu saí e a minha internet estava cortada, não tinha como nem fazer as lives que a Globo pedia (...) Foi só para pagar o aluguel mesmo, que eram R$ 1.200, e minha mãe completava esse dinheiro”, disse ela durante o programa exibido nesta quinta (26).

Comentando ainda sobre os processos judiciais envolvendo o arquiteto Felipe Prior, seu principal oponente dentro do reality, a ex-sister revelou: “Quando cheguei em Vitória [Espírito Santo, após sair do confinamento], a assessoria da Globo me ligou e falou: ‘Você nunca vai tocar no nome dele, porque todas as entrevistas vão perguntar dele e você não vai responder’”.