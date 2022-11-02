Gizelly Bicalho se dispõe a ser advogada de nordestinos ofendidos por capixaba

Depois de relatar as violências sofridas nas ruas de Vitória (ES) ao comemorar a eleição de Lula à presidência, Gizelly Bicalho se dispôs a ajudar outras pessoas. A ex-BBB, que é advogada, escreveu em sua conta no Twitter que está à disposição de quem quiser processar a capixaba que publicou um vídeo em que profere palavrões contra nordestinos após o resultado das urnas no último domingo (30).
"Sou advogada e sou do Espírito Santo e tenho vergonha dessa senhora. Desculpa nordeste, e eu estou aqui à disposição para ser advogada do nordestino que quiser processar essa senhora", publicou, juntamente com o vídeo da moradora de Cariacica que viralizou nas redes sociais.
Segundo A Gazeta apurou, a capixaba Eliziane Santos Neves, moradora de Cariacica, será investigada pela Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), após publicar um vídeo xingando e proferindo palavras de ódio aos nordestinos. O vídeo foi postado após os resultados do segundo turno, neste domingo (30), mas só viralizou nesta terça-feira (1º).
De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, a instituição teve ciência do ocorrido e encaminhou o caso, com caráter de urgência, para ser apurado pela SPRM.
No vídeo, Eliziane chama os nordestinos de passa-fome, bando de miseráveis, além de proferir palavrões contra eles. “Vai depender de Bolsa Família para o resto da vida. Vocês gostam sabe de quê? De esmola. Vocês não gostam de carteira de trabalho. Vocês não gostam de trabalhar, não", disse em trecho do vídeo.
Com a repercussão negativa do vídeo nas redes sociais, Eliziane Santos Neves fechou sua conta no Instagram e publicou um pedido de desculpas sobre a situação.
GIZELLY TAMBÉM FOI OFENDIDA
A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou em suas redes sociais que foi vítima de dois ataques neste domingo (30), em Vitória, enquanto comemorava a eleição do candidato Lula à presidência da República.
"Meus vizinhos me agrediram verbalmente e minutos antes um homem quis me agredir fisicamente", escreveu ela nos comentários de um vídeo que mostrava uma das situações vividas por ela.