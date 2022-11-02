Gizelly Bicalho se dispõe a ser advogada de nordestinos ofendidos por capixaba após vitória de Lula nas urnas Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de relatar as violências sofridas nas ruas de Vitória (ES) ao comemorar a eleição de Lula à presidência , Gizelly Bicalho se dispôs a ajudar outras pessoas. A ex-BBB, que é advogada, escreveu em sua conta no Twitter que está à disposição de quem quiser processar a capixaba que publicou um vídeo em que profere palavrões contra nordestinos após o resultado das urnas no último domingo (30).

"Sou advogada e sou do Espírito Santo e tenho vergonha dessa senhora. Desculpa nordeste, e eu estou aqui à disposição para ser advogada do nordestino que quiser processar essa senhora", publicou, juntamente com o vídeo da moradora de Cariacica que viralizou nas redes sociais.

Sou advogada e sou do Espírito Santo e tenho vergonha dessa senhora. Desculpa nordeste, e eu estou aqui à disposição para ser advogada do nordestino que quiser processar essa senhora https://t.co/3zgSUloVcI — Gizelly Bicalho? (@gizellybicalho) November 1, 2022

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, a instituição teve ciência do ocorrido e encaminhou o caso, com caráter de urgência, para ser apurado pela SPRM.

No vídeo, Eliziane chama os nordestinos de passa-fome, bando de miseráveis, além de proferir palavrões contra eles. “Vai depender de Bolsa Família para o resto da vida. Vocês gostam sabe de quê? De esmola. Vocês não gostam de carteira de trabalho. Vocês não gostam de trabalhar, não", disse em trecho do vídeo.

Com a repercussão negativa do vídeo nas redes sociais, Eliziane Santos Neves fechou sua conta no Instagram e publicou um pedido de desculpas sobre a situação.

GIZELLY TAMBÉM FOI OFENDIDA

A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou em suas redes sociais que foi vítima de dois ataques neste domingo (30), em Vitória, enquanto comemorava a eleição do candidato Lula à presidência da República.