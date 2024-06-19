Simony reflete sobre câncer: "Nem todo mundo vai ter empatia e torcer"

Simony fala nas suas redes sociais sobre câncer Crédito: Reprodução/Instagram

O QUE ACONTECEU?

No Instagram, a artista detalhou o que aprendeu com a doença. "Eu amo esse texto que escrevi e hoje senti vontade de postar de novo. Salva aí cole na geladeira. O câncer me ensinou muitas coisas."

"Que o desconhecido se torna amigo e amigo se torna desconhecido. Que eu não preciso ser f*** o tempo inteiro. Que chorar lava minha alma. Que meu colo já foi abrigo e agora eu quero colo também.", revela Simony.

Ela também falou sobre sua fé. "Minha religião é o amor. A fé me carrega no colo. Que cada um dá o que tem e ponto. Que verdadeiramente existe amor ao próximo. Sinto isso na pele de quem nem me conhece pessoalmente. E por fim eu virei uma chave dentro de mim. Um dia de cada vez. A vida é hoje. Obrigada Deus por me permitir mudar. Gratidão pela vida."