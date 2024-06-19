Simony reflete sobre câncer: "Nem todo mundo vai ter empatia e torcer"

O QUE ACONTECEU?
No Instagram, a artista detalhou o que aprendeu com a doença. "Eu amo esse texto que escrevi e hoje senti vontade de postar de novo. Salva aí cole na geladeira. O câncer me ensinou muitas coisas."
"Que o desconhecido se torna amigo e amigo se torna desconhecido. Que eu não preciso ser f*** o tempo inteiro. Que chorar lava minha alma. Que meu colo já foi abrigo e agora eu quero colo também.", revela Simony.
Ela também falou sobre sua fé. "Minha religião é o amor. A fé me carrega no colo. Que cada um dá o que tem e ponto. Que verdadeiramente existe amor ao próximo. Sinto isso na pele de quem nem me conhece pessoalmente. E por fim eu virei uma chave dentro de mim. Um dia de cada vez. A vida é hoje. Obrigada Deus por me permitir mudar. Gratidão pela vida."
Nos comentários, Simony recebeu apoio dos fãs. "Te admiro cada dia mais", afirmou uma seguidora. "O câncer realmente nos transforma", disse outra. "Lindo e real demais", completou mais uma.