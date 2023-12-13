Simony retoma tratamento contra câncer no intestino

A cantora Simony retomou o seu tratamento contra um câncer no intestino Crédito: Instagram/@simonycantora

Simony usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para contar que retomou o seu tratamento contra um câncer no intestino, que descobriu um câncer no intestino entre maio e junho do ano passado. Após meses de quimioterapia e radioterapia, em janeiro ela anunciou que estava em remissão.

Logo depois, ela iniciou a imunoterapia, tratamento que consiste em reforçar o sistema imunológico do paciente para que ele detecte e mate as células cancerígenas, mas Simony teve que interromper por um problema nos rins.

"Hoje retomo meu tratamento. Como vocês sabem, tive uma toxidade nos rins, e por isso fui obrigada a parar com a imuno. Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e seguir com meu tratamento, que ainda tem mais 2 anos pela frente", escreveu ela.