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Simony retoma tratamento contra câncer no intestino

Cantora volta afazer imunoterapia, que tinha parado por conta de uma complicação nos rins
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 10:54

A cantora Simony avisou aos fãs, pelas redes sociais, que seria internada para tratamento:
A cantora Simony retomou o seu tratamento contra um câncer no intestino Crédito: Instagram/@simonycantora
Simony usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para contar que retomou o seu tratamento contra um câncer no intestino, que descobriu um câncer no intestino entre maio e junho do ano passado. Após meses de quimioterapia e radioterapia, em janeiro ela anunciou que estava em remissão.
Logo depois, ela iniciou a imunoterapia, tratamento que consiste em reforçar o sistema imunológico do paciente para que ele detecte e mate as células cancerígenas, mas Simony teve que interromper por um problema nos rins.
"Hoje retomo meu tratamento. Como vocês sabem, tive uma toxidade nos rins, e por isso fui obrigada a parar com a imuno. Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e seguir com meu tratamento, que ainda tem mais 2 anos pela frente", escreveu ela.
A cantora seguiu dizendo que é só gratidão ao começar fazendo referência aos médicos e a família: "Meus filhos, meu marido, minha mãe, minha família e vocês que de longe me dão tanto amor. Vamos em frente um dia de cada vez. Eu posso. Eu acredito. Eu consigo", concluiu.

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