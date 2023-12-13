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Gilberto Gil celebra sucesso do tratamento de Preta Gil contra o câncer

Artista fez uma postagem nas redes sociais em que dedicou a música 'Realce' à filha e falou em 'melhor notícia do ano'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 08:39

Gilberto Gil com a filha, Preta Gil
Gilberto Gil com a filha, Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram/@gilbertogil
Gilberto Gil postou uma série de fotos no Instagram ao lado da filha, Preta Gil, para celebrar a cura da cantora, diagnosticada com câncer de intestino em janeiro deste ano.
"Se a vida fere. Como a sensação do Brilho. De repente a gente brilhará", escreveu Gil na postagem, versos da letra de sua composição, "Realce". "O sucesso no tratamento de Preta Gil é a melhor notícia do ano para a família Gil."
"Te amo! Obrigada, pai, por tudo" escreveu nos comentários Preta Gil. Fãs e amigos também comemoraram a notícia.
"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino!" anunciou a cantora no Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira.
"Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico."

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