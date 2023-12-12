Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Preta Gil anuncia fim do tratamento contra câncer: 'Muito feliz e grata'

Cantora diz que seguirá em processo de reabilitação e ficará sob cuidados médicos durante cinco anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 08:04

Cantora Preta Gil
Cantora Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Preta Gil, 49, anunciou, nesta segunda-feira (11), que o tratamento contra o câncer no intestino chegou ao fim após a cirurgia de retirada da bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal no mês passado. A cantora foi quem contou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais.
"Meus amores, finalmente chegou o dia desse vídeo tão esperado e é com muita alegria que venho dar essa notícia!!! Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos", começou Preta na publicação.
Ela, que foi diagnosticada com a doença em janeiro, explicou que o monitoramento por mais alguns anos é um tratamento comum aos pacientes oncológicos e fez questão de agradecer o apoio que recebeu durante o ano de 2023. "Estou muito, muito, muito feliz e grata!!! A cada um que me deixou uma mensagem de carinho, a cada abraço de afeto que recebi nas ruas, à toda minha rede de apoio, amigos e minha família que não largaram minha mão nenhum segundo".
Preta disse que teve um ano "muito difícil" e que está empolgada com a chegada de 2024. Ela ainda anunciou o primeiro show da agenda do carnaval de 2024: "Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial para esse meu processo de cura! Com isso, quero anunciar que dia 04 de fevereiro, no Jeunesse Arena (RJ), vamos poder celebrar em grande estilo e com a comemoração dos 15 anos do @blocodapreta!", concluiu.

Veja Também

Preta Gil faz cirurgia para retirar bolsa de ileostomia: 'Seguir a vida'

Preta Gil planeja carnaval diferente para 2024 após diagnóstico de câncer

Capixaba DJ Matt D anuncia música com Ludmilla e Livinho; assista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados