Capixaba DJ Matt D anuncia música com Ludmilla e Livinho; assista

DJ Matt D anuncia música inédita com Ludmilla e Livinho Crédito: Reprodução/Instagram/@djmattd

Em novembro, várias imagens começaram a circular na internet com Livinho, Ludmilla e DJ Matt D no estúdio. Em um dos vídeos, inclusive, Lud aparece cantando um trecho de uma música inédita, gerando expectativa dos fãs. Para botar um fim no mistério, HZ conversou com produtor capixaba, que garantiu que a faixa sairá em breve.

Segundo Matt D, que possui o bordão de "O Brabo de Nome", o público pode esperar essa parceria de peso ainda no início de 2024. “Eu não sei se já vazaram o áudio do finalizado, mas a música está muito boa. Pode esperar que vai vir bomba, míssil, míssil e míssil (risos). Eu te prometo que a faixa vai sair em janeiro para fevereiro”, disse o produtor para HZ.

Assista:

No trecho divulgado nas redes sociais, Livinho aparece elogiando a potência vocal de Ludmilla. “Quem canta, canta. Precisa nem de duas vezes. Eu quando vou passando, tenho que passar umas quatro (vezes)”, disse o funkeiro.

Hit entrando no forno!



Dj Matt D com LUDMILLA e Mc Livinho agora em estúdio. pic.twitter.com/ZEzxfvwlN4 — Ludmilla Gallery (@LudmillaGallery) November 10, 2023

Ainda pouco se sabe sobre a música inédita, mas Lud já deu um spoiler. A dona do hit “Rainha da Favela” deixou escapar alguns versos. “O que ‘cê’ gosta, faz. Vai fazendo o movimento e mostra que é capaz”, diz parte da canção.

DJ MATT D E LIVINHO