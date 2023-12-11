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Capixaba DJ Matt D anuncia música com Ludmilla e Livinho; assista

Produtor contou em primeira mão para HZ que a faixa será lançada entre janeiro e fevereiro do próximo ano
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 15:46

DJ Matt D anuncia música inédita com Ludmilla e Livinho
DJ Matt D anuncia música inédita com Ludmilla e Livinho Crédito: Reprodução/Instagram/@djmattd
Em novembro, várias imagens começaram a circular na internet com Livinho, Ludmilla e DJ Matt D no estúdio. Em um dos vídeos, inclusive, Lud aparece cantando um trecho de uma música inédita, gerando expectativa dos fãs. Para botar um fim no mistério, HZ conversou com produtor capixaba, que garantiu que a faixa sairá em breve.
Segundo Matt D, que possui o bordão de "O Brabo de Nome", o público pode esperar essa parceria de peso ainda no início de 2024. “Eu não sei se já vazaram o áudio do finalizado, mas a música está muito boa. Pode esperar que vai vir bomba, míssil, míssil e míssil (risos). Eu te prometo que a faixa vai sair em janeiro para fevereiro”, disse o produtor para HZ.
Assista: 
No trecho divulgado nas redes sociais, Livinho aparece elogiando a potência vocal de Ludmilla. “Quem canta, canta. Precisa nem de duas vezes. Eu quando vou passando, tenho que passar umas quatro (vezes)”, disse o funkeiro.
Ainda pouco se sabe sobre a música inédita, mas Lud já deu um spoiler. A dona do hit “Rainha da Favela” deixou escapar alguns versos. “O que ‘cê’ gosta, faz. Vai fazendo o movimento e mostra que é capaz”, diz parte da canção.

DJ MATT D E LIVINHO

A parceria entre DJ Matt D e Livinho não é “novidade na área”. Brincadeiras à parte, a dupla chegou a alcançar o topo da playlist "Top Brasil" do Spotify no final de junho deste ano. Colhendo os frutos do hit, o capixaba também contou com a presença do funkeiro no seu novo álbum, intitulado “Medo É Só Ilusão”, lançado no dia 17 de novembro. Além dessa, os dois já estiveram juntos nos singles “Pocotó”, “Escorpiana”, “Homenagem aos Relíquias”, entre outros.

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