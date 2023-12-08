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Música

Claudia Leitte lança música e é acusada de plágio por fãs de cantora independente

A canção 'Liquitiqui' foi comparada com a faixa 'Lilith', de Bea Duarte; cantora se pronuncia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 18:51

Público LGBT pede a retirada de Claudia Leitte de Micareta
Claudia Leitte lança música e é acusada de plágio Crédito: Raul Spinassé/Folhapress
Claudia Leitte lançou uma música no "The Voice Brasil". O programa, gravado há algumas semanas, foi ao ar nesta quinta-feira (7) e assim que "Liquitiqui" ganhou as redes sociais, a ex-vocalista do Babado Novo foi acusada de plágio. Fãs da cantora independente Bea Duarte apontaram supostas semelhanças entre a música e a faixa "Lilith", da artista, que já foi jurada do "Canta Comigo Teen", da Record.
Diante da repercussão negativa do episódio envolvendo a mulher do empresário Márcio Pedreira, Bea gravou um vídeo comparando as duas músicas. "É um tema muito complexo e já adianto que eu sei que Claudia Leitte só faz parte do remix",começou ela já pedindo uma trégua aos seguidores da intérprete de "Largadinho".
Ela, então, prosseguiu: "Acalmem-se, fãs da Milk. Também não precisam me atacar só porque existem, sim, semelhanças. Eu nem sei ainda como absorver essas informações e eu só estou me pronunciando porque o assunto virou um campo de guerra", comentou.
Bea explicou que a sua canção é de 2021 enquanto a de Claudia (composta por ela, Jay Perry, Kess Dieffenthaller, Michael Brun e Neel Dwalla) é de 3 de junho de 2022. "Não sei o que pensar sobre isso ainda e estou em pane mental. Ela reforçou que a brasileira não saiba do ocorrido. "Eu estou com medo de me posicionar e falar qualquer palavra nessa altura do campeonato", completou.
Procurada pela reportagem, a assessoria de Claudia Leite chamou a acusação de plágio de "infundada" em um comunicado: "A assessoria da cantora informa que a canção 'Liquitiqui' possui construção melódica e composição absolutamente diferentes, o que não justifica a acusação infundada de plágio."

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