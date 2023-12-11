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'Pensei que fosse morrer queimado', diz Zé Neto sobre acidente de carro

Sertanejo da dupla com Cristiano fraturou três costelas após capotar veículo quando voltava de seu rancho em Minas Gerais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 08:12

Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofre acidente de carro
Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu acidente de carro Crédito: Reprodução
Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, achou que fosse morrer queimado no acidente que sofreu esta semana. "Falei: meu carro vai pegar fogo, vou morrer aqui dentro", disse o músico em entrevista ao Fantástico, que será exibida na noite deste domingo.
Zé Neto fraturou três costelas em um acidente de carro, na noite de terça-feira (5). Ele capotou o carro quando voltava de seu rancho em Fronteira, em Minas Gerais.
Ao relembrar o momento, disse: "Graças a Deus, foi só o susto, mesmo. E os aprendizados da vida. Com certeza é mais uma data para se comemorar e mais uma data de nascimento, que vai ficar marcada para o resto da vida."
Ele foi internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto e foi transferido para um quarto de enfermaria na quinta-feira, após melhora.
O acidente ocorreu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros, uma caminhonete e um caminhão.
"Do carro, não sobrou nada. Mas estou aqui inteiro, intacto. Um pouquinho machucado. Logo estarei de volta aos palcos para levar música e alegria, que é o que a gente sabe fazer", falou em prévia exibida do programa da Globo.
Cristiano visitou o amigo no hospital e disse que Zé Neto estava com muita dor e assustado, mas sem ferimentos graves ou sangramentos internos.
Ainda segundo a polícia, a caminhonete de Zé Neto colidiu com uma carreta, que depois do impacto atravessou as duas faixas da pista, causando a interdição do trânsito. Em seguida, houve a capotagem e a batida nos outros veículos.

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