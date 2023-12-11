Luciano Huck entrega prêmio de R$ 1 mi do 'Quem Quer Ser um Milionário' pela primeira vez

A jornalista Jullie Dutra durante o Quem Quer Ser um Milionário Crédito: Reprodução/Globo

Neste domingo (10), a jornalista pernambucana Jullie Dutra, 28, se tornou a primeira participante a levar o prêmio principal do Quem Quer Ser um Milionário, do Domingão com Huck (Globo). O quadro já era apresentado por Luciano Huck desde 2017 no antigo Caldeirão do Huck.

Ele foi incorporado ao novo programa quando o apresentador substituiu Faustão aos domingos, em 2021. "Eu prometi que enquanto eu não pagasse R$ 1 milhão na resposta correta da pergunta do milhão, eu não iria desistir", disse o apresentador na estreia da atual temporada.

Jullie chegou à pergunta do milhão após responder a 15 perguntas corretamente, usando apenas uma das ajudas disponíveis (são 3 ao todo). Ela respondeu corretamente à pergunta final, sobre qual era o número que Pelé usou na conquista da Copa de 1958, após telefonar para uma amiga. A resposta correta era 10.

QUEM É A NOVA MILIONÁRIA

Jullie é natural de Limoeiro, no interior de Pernambuco, mas foi criada no município de João Alfredo, no mesmo estado. Autodidata, a jovem está montando uma empresa de marketing digital e quer usar o prêmio para investir nos estudos e também para comprar uma casa para sua mãe de coração, Carmelita.

"Eu não tenho uma rede de apoio, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos", comentou durante o quadro. Ela agradeceu aos professores que apostaram nela durante sua formação, inclusive lhe ajudando a conseguir bolsas de estudos.

Formada em jornalismo pela Uninassau em 2011 (antes ela se formou em medicina, tendo estudado na Bolívia e em Cuba), Jullie conta no seu LinkedIn que fez pós-graduação em direitos humanos. Além de ser diretora de sua empresa e de ter escrito o livro "Caro Haiti", ela se dedica aos estudos preparatórios para a carreira diplomática. Ela diz ter domínio de espanhol, francês e inglês.

Durante a careira de jornalista, ela trabalhou como repórter na Folha de Pernambuco e estagiou na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Ela também fez assessoria de imprensa do Partido Progressista em seu estado natal.