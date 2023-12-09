Repórter da madrugada, Rafael Ihara pede demissão da Globo após seis anos Crédito: Reprodução/Instagram/@rafael_ihara

Um dos mais conhecidos repórteres da Globo em São Paulo, por conta de sua atuação em reportagens da madrugada, o jornalista Rafael Ihara pediu demissão da Globo na última sexta-feira (8).

Ihara estava na emissora desde 2017. Por lá, sempre atuou em telejornais como o Hora 1, comandado por Roberto Kovalick atualmente, e entrava ao vivo frequentemente para falar sobre assuntos da capital com mais habitantes do país.

Sua saída pegou os colegas de surpresa. Ao F5, Ihara explicou que deixará à televisão, em uma decisão maturada desde 2021.

Ihara recebeu uma proposta de outra área do jornalismo para chefiar uma equipe. O fato de trabalhar em um horário complicado como o da noite pesou na decisão.

"Fui muito feliz na Globo. Me sinto muito privilegiado porque realizei o sonho de ser repórter com 23 anos, recém-formado na USP, estive ao lado dos melhores, aprendi com os mais experientes jornalistas de TV", diz o jornalista.