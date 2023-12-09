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Repórter da madrugada, Rafael Ihara pede demissão da Globo após seis anos

Jornalista trabalhava em telejornais locais pela emissora em São Paulo e estava na empresa desde 2017
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 14:58

Repórter da madrugada, Rafael Ihara pede demissão da Globo após seis anos
Repórter da madrugada, Rafael Ihara pede demissão da Globo após seis anos Crédito: Reprodução/Instagram/@rafael_ihara
Um dos mais conhecidos repórteres da Globo em São Paulo, por conta de sua atuação em reportagens da madrugada, o jornalista Rafael Ihara pediu demissão da Globo na última sexta-feira (8).
Ihara estava na emissora desde 2017. Por lá, sempre atuou em telejornais como o Hora 1, comandado por Roberto Kovalick atualmente, e entrava ao vivo frequentemente para falar sobre assuntos da capital com mais habitantes do país.
Sua saída pegou os colegas de surpresa. Ao F5, Ihara explicou que deixará à televisão, em uma decisão maturada desde 2021.
Ihara recebeu uma proposta de outra área do jornalismo para chefiar uma equipe. O fato de trabalhar em um horário complicado como o da noite pesou na decisão.
"Fui muito feliz na Globo. Me sinto muito privilegiado porque realizei o sonho de ser repórter com 23 anos, recém-formado na USP, estive ao lado dos melhores, aprendi com os mais experientes jornalistas de TV", diz o jornalista.
"Vi e vivi muita coisa. Colecionei amigos incríveis -- e que levo comigo. Mas entendi que era hora de começar outro ciclo em outro lugar. Não foi fácil tomar a decisão. O pedido de demissão é resultado de um processo de maturação de dois anos. E estou empolgado!", concluiu ele.

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