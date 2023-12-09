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Jesuíta Barbosa será Ney Matogrosso em filme e visita cantor em seu apartamento

Ator conversou com o artista em terraço no Rio de Janeiro, junto a Esmir Filho, diretor da nova cinebiografia 'Homem com H'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 14:05

Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa conversam no apartamento do cantor, no bairro Leblon, no Rio de Janeiro
Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa conversam no apartamento do cantor, no bairro Leblon, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@jesuitabarbosa
O ator Jesuíta Barbosa, que vai interpretar Ney Matogrosso na cinebiografia "Homem com H", foi fotografado no terraço do do apartamento do cantor, no bairro carioca do Leblon, enquanto ambos conversavam.
O clique foi feito por Esmir Filho, responsável pelo roteiro e direção do filme, e foi republicado por Barbosa em seu perfil no Instagram.
"Somos 30, somos 40, somos 80 anos. Somos todas as idades. Somos um filme, uma jornada de liberdade e afeto. Somos 'Homem com H' à nossa maneira. O que nos transborda atravessa as telas. O que perde chão é cachoeira" escreveu o diretor na legenda de uma foto de Ney e Barbosa abraçados.
As filmagens do longa, que vai retratar a vida de Ney Matogrosso, vão começar em fevereiro do ano que vem.
Sobre a escolha de Barbosa para o papel, Filho afirmou, em nota para a imprensa, que o ator "foi o grande destaque e nos pareceu a escolha certa, não só pelo ator maravilhoso que é, mas também por ser um artista performático como Ney".

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