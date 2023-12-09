Palco do Globo de Ouro por pouco não enfrenta greve durante cerimônia

Estatueta do Globo de Ouro Crédito: Divulgação

A 81ª edição do Globo de Ouro, que será no dia 7 de janeiro, correu o risco de enfrentar um protesto no dia da cerimônia, que acontecerá no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, na Califórnia.

Isso porque os funcionários do luxuoso hotel estavam em greve há semanas, encerrada temporariamente após o hotel anunciar um acordo provisório com a categoria, informa a Variety.

"Juntos, o icônico Beverly Hilton e seus funcionários preparam o cenário para a temporada de premiações e estamos muito satisfeitos por fazê-lo mais uma vez", diz o comunicado do hotel.

O temor da greve atingir a premiação foi intensificado após Hollywood enfrentar duas longas paralisações, dos atores e roteiristas, que marcaram a história da indústria cinematográfica nos últimos meses. Foi apenas no início de novembro que a greve dos atores teve fim, após 118 dias.

A greve dos funcionários de hotel se espalha por dezenas de redes na região de Los Angeles, Beverly Hills e Santa Monica desde julho, afirma a Variety. O foco do sindicato Unite Here Local 11 tem sido garantir o aumento de salários para compensar a alta da inflação, assim como melhorias de benefícios e pensões.