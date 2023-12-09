Xuxa, Sabrina Sato e Renato Aragão estarão em especial de fim de ano da Record

Xuxa completou 60 anos no último dia 27 e comemorou com um cruzeiro temático Crédito: Blad Meneghel/Divulgação

A Record fará algo curioso e inédito na edição deste ano do programa Família Record, atração especial de festas da emissora. Por causa dos seus 70 anos de fundação, comemorados em 2023, ex-contratados serão homenageados.

Xuxa, Sabrina Sato e Renato Aragão, que passaram pela empresa em momentos distintos de sua história, vão aparecer no especial de formas diferentes.

A rainha dos baixinhos gravou um vídeo para mandar um abraço aos ex-colegas e agradecer o período em que esteve por lá. Xuxa foi contratada da Record entre 2015 e 2020, e comandou programas como Dancing Brasil e The Four Brasil.

Já Sabrina Sato teve liberação da Globo para aparecer na atração, já que a japonesa tem acordo com a TV da família Marinho em TV aberta.

Foi na Record que Sabrina Sato estreou como apresentadora de programas de auditório solo, após nove anos no humorístico Pânico. Por lá, foi comandante do Programa da Sabrina e de realities como Ilha Record e Game dos Clones.

Por fim, Renato Aragão vai relembrar sua passagem nos anos 1970. O eterno Didi Mocó fez parte de Os Insociáveis, considerado o embrião do sucesso Os Trapalhões, humorístico que fez história na Globo.