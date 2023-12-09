Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Xuxa, Sabrina Sato e Renato Aragão estarão em especial de fim de ano da Record
Famosos

Xuxa, Sabrina Sato e Renato Aragão estarão em especial de fim de ano da Record

Três ex-contratados da emissora de Edir Macedo vão estar no Família Record, programa que recebe estrelas da empresa para trocarem presentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 15:11

Xuxa completou 60 anos no último dia 27 e comemorou com um cruzeiro temático
Xuxa completou 60 anos no último dia 27 e comemorou com um cruzeiro temático Crédito: Blad Meneghel/Divulgação
A Record fará algo curioso e inédito na edição deste ano do programa Família Record, atração especial de festas da emissora. Por causa dos seus 70 anos de fundação, comemorados em 2023, ex-contratados serão homenageados.
Xuxa, Sabrina Sato e Renato Aragão, que passaram pela empresa em momentos distintos de sua história, vão aparecer no especial de formas diferentes.
A rainha dos baixinhos gravou um vídeo para mandar um abraço aos ex-colegas e agradecer o período em que esteve por lá. Xuxa foi contratada da Record entre 2015 e 2020, e comandou programas como Dancing Brasil e The Four Brasil.
Já Sabrina Sato teve liberação da Globo para aparecer na atração, já que a japonesa tem acordo com a TV da família Marinho em TV aberta.
Foi na Record que Sabrina Sato estreou como apresentadora de programas de auditório solo, após nove anos no humorístico Pânico. Por lá, foi comandante do Programa da Sabrina e de realities como Ilha Record e Game dos Clones.
Por fim, Renato Aragão vai relembrar sua passagem nos anos 1970. O eterno Didi Mocó fez parte de Os Insociáveis, considerado o embrião do sucesso Os Trapalhões, humorístico que fez história na Globo.
Neste ano, o Família Record será apresentado pelo humorista e ator Tom Cavalcante, que assinou contrato e retornou à Record após 12 anos. Ele comandará um game show em horário nobre na programação de 2024.

Veja Também

Jesuíta Barbosa será Ney Matogrosso em filme e visita cantor em seu apartamento

Palco do Globo de Ouro por pouco não enfrenta greve durante cerimônia

Repórter da madrugada, Rafael Ihara pede demissão da Globo após seis anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados