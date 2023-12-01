Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Preta Gil planeja carnaval diferente para 2024 após diagnóstico de câncer

‘É uma certeza absoluta que no dia 4 de fevereiro, ainda não se de qual forma, alguma coisa vai acontecer’, disse a artista, que quer comemorar os 15 anos do Bloco da Preta no próximo ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 10:08

Preta Gil em foto que mostra sua bolsa de ileostomia
Preta Gil em foto que mostra sua bolsa de ileostomia Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Preta Gil confirmou que, apesar do tratamento contra um câncer no intestino, ela comemorará o carnaval de 2024. Em entrevista à revista Quem, a artista contou que os médicos ainda não indicam uma festa como ela fazia, mas confirmou que fará adaptações para celebrar a época e os 15 anos do Bloco da Preta. Após receber o diagnóstico em janeiro, a cantora cancelou a folia neste ano.
"É bem provável que o carnaval em si, na rua, o bloco, como a gente gostaria que acontecesse em 2024, talvez não aconteça por uma questão de restrição médica. Preciso de um bom tempo para me reabilitar para aguentar o calor do Rio de Janeiro. Médicos ainda consideram um pouco insalubre que eu faça um carnaval como eu fazia antigamente", disse a artista.
Mesmo assim, ela garante algum tipo de celebração em 2024. "É uma certeza absoluta que no dia 4 de fevereiro, ainda não se de qual forma, se vai ser no trio elétrico, na rua, se vai ser fechado, se vai ser à tarde, mas alguma coisa vai acontecer."
Recentemente, durante participação na série Angélica 50 & Tanto, a cantora relembrou o período no qual descobriu o câncer no intestino enquanto vivia uma crise no casamento com Rodrigo Godoy. No programa, ela declarou que pediu divórcio dele em uma cama de hospital.

Veja Também

Xuxa chora e pede desculpas ‘às crianças traumatizadas pelas coisas que eu fiz’

Sandy dá bolo na divulgação do filme 'Evidências do Amor'

Genro de Xuxa muda de nome, lança carreira no pop e se inspira em Priscilla

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer Famosos Carnaval 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados