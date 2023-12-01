Xuxa chora e pede desculpas ‘às crianças traumatizadas pelas coisas que eu fiz’

Xuxa chorou durante sua participação na CCXP nesta quinta-feira, 30 Crédito: Blad Meneghel/Divulgação

Xuxa chorou durante sua participação na CCXP nesta quinta-feira, 30. A apresentadora pediu desculpas por traumas que ela possa ter causado durante a infância dos fãs.

Durante seu bate-papo com Tati Machado, ela ficou envergonhada ao ver o vídeo que gerou o meme "aham, Cláudia, senta lá". Após a exibição, ela disse:

"Peço desculpas às crianças que estão traumatizadas pelas coisas que fiz. Eu era louca, não era por maldade. Eu era despreparada, ninguém me disse o que eu podia fazer ou não."