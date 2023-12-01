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CCXP

Xuxa chora e pede desculpas ‘às crianças traumatizadas pelas coisas que eu fiz’

‘Eu era louca e despreparada’, disse a apresentadora na CCXP
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 09:55

Xuxa completou 60 anos no último dia 27 e comemorou com um cruzeiro temático
Xuxa chorou durante sua participação na CCXP nesta quinta-feira, 30 Crédito: Blad Meneghel/Divulgação
Xuxa chorou durante sua participação na CCXP nesta quinta-feira, 30. A apresentadora pediu desculpas por traumas que ela possa ter causado durante a infância dos fãs.
Durante seu bate-papo com Tati Machado, ela ficou envergonhada ao ver o vídeo que gerou o meme "aham, Cláudia, senta lá". Após a exibição, ela disse:
"Peço desculpas às crianças que estão traumatizadas pelas coisas que fiz. Eu era louca, não era por maldade. Eu era despreparada, ninguém me disse o que eu podia fazer ou não."
Além disso, Xuxa comentou sobre a repercussão de seu documentário no Globoplay. "As pessoas achavam que eu não tomava banho, ia ao banheiro, soltava pum... Mas o documentário fez as pessoas verem que sou humana. A minha relação com o meu público sempre foi de muita verdade."

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