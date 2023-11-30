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Coluna Geek

CCXP 2023: o que esperar do maior evento da cultura pop do mundo

Vários nomes já foram confirmados ao longo dos últimos dias. Serão diretores, roteiristas, desenhistas, astros e estrelas que fazem parte do imaginário do universo geek

Públicado em 

30 nov 2023 às 19:52
Vinícius Oliveira

Colunista

Vinícius Oliveira

Neste dia 30 de novembro começa a Comic Con Experience (CCXP), um dos maiores eventos que celebra a cultura pop do mundo. Vários nomes já foram confirmados ao longo dos últimos dias. Serão diretores, roteiristas, desenhistas, astros e estrelas que fazem parte do imaginário do universo geek. Com a presença confirmada dos grandes estúdios de cinematográficos, podemos esperar vários anúncios, lançamento de trailers e novidades das produções que estão em andamento. 
A aposta principal da Netflix para essa edição é o novo projeto do diretor Zack Snyder, chamado de Rebel Moon. Pela segunda vez a gigante dos streamings traz o diretor para o Brasil para divulgar a produção. Com ele estará presente parte do elenco. Mas quem vem com tudo é a Warner Bros. Discovery, que promete montar no evento o maior estande da história do estúdio. Na semana passada havia confirmado a presença dos diretores Denis Villeneuve (Duna), James Wan (Aquaman) e George Miller (Mad Max) para divulgar seus novos filmes. Além deles, a WBD anunciou um batalhão de atrizes e atores, entre eles Zendaya, Anya Taylor-Joy, Timothée Chalamet, Jason Momoa e Jodie Foster.
A ala dos artistas trará grandes nomes do mundo das histórias em quadrinhos norte-americano, entre eles os lendários Roy Thomas, conhecido pelo seu trabalho nas hq's "A espada selvagem de Conan" e John Romita Jr. (Homem-aranha). Também passará pelo evento o mangaká de horror, Junji Ito, que tem sido amplamente publicado no Brasil nos últimos anos. E vai ter artista capixaba presente no evento, Matt (Matheus) Lopes, colorista de João Neiva, fará dupla com a desenhista brasileira Bilquis Evely, inclusive o pôster oficial do evento foi produzido pela dupla. A expectativa da organização é a presença de pelo menos 500 artistas nacionais e internacionais. 
O evento também contará com palestras focadas no mercado digital, produções artísticas, cosplayers e shows. A CCXP 2023 começa esta quinta, dia 30 de novembro, e vai até domingo, com transmissão on-line de parte do evento no YouTube.

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