O retorno de Doctor Who, nova data para a sequência de Duna e Game Awards 2023

A BBC, em parceria com o Disney+, em comemoração ao aniversário de 60 anos da série Doctor Who, irá realizar o lançamento mundial de novos episódios. Inaugurando essa nova fase da série, no dia 25 de novembro, sairá no Disney+ o capítulo intitulado: "Doctor Who: The Star Beast", que será o primeiro dos três especiais programados para esse ano. Neste especial contaremos com o retorno de David Tennant, que interpretou a 10ª encarnação do personagem entre os anos de 2005 e 2010, porém, em 2023, ele interpretará a 14ª encarnação. Confuso, sim. Mas, a história deve apresentar algum motivo para tal retorno como uma nova transformação e não uma participação especial do ator, como já ocorreu antes desde de sua saída da série.

Esses especiais também antecedem a apresentação da 15ª encarnação do personagem. A partir de dezembro, o personagem será interpretado pelo ator Ncuti Gatwa, o Eric em Sex Education, da Netflix, "e apenas um" Ken, no recente sucesso de bilheteria, Barbie. Sendo essas umas das interpretações mais importantes do personagem, pois pela primeira vez em 60 anos, Doctor Who será interpretado por ator negro.