Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Alan Wake: relembre a história e referências do game para se jogar na sequência
Geek

Alan Wake: relembre a história e referências do game para se jogar na sequência

De jogo cult de uma geração esquecida a forte concorrente do jogo do ano, Alan Wake ganhou continuação na última semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Novembro de 2023 às 10:00

Finalmente a tão esperada sequência de Alan Wake foi lançada. E HZ, aproveitando a onda, veio relembrar um pouco da história, construção de narrativa e referências a cultura pop presentes no primeiro jogo.
Primeiro, vamos lembrar que Alan Wake é um jogo do gênero terror psicológico da desenvolvedora finlandesa Remedy. Lançado em 2010 e com exclusividade para o Xbox 360, ficou pouco conhecido na época. Porém, ele ganhou destaque após a a remasterização feita em 2021 e, agora, com o lançamento da sequência na última semana. Claro que não podemos esquecer que a queda da exclusividade para o Xbox - com o jogo lançado também para PC - ajudou e muito na divulgação, que está pesadíssima.  
Todo esse movimento gerou a expectativa para o novo jogo, que já se tornou forte candidato a jogo do ano. Vem conferir os detalhes de tudo no vídeo.
*Vinícius Oliveira é editor de vídeos e apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos que fazem parte da cultura geek

Veja Também

Versão de terror do Ursinho Pooh causa traumas em crianças

Marvel muda tudo "O Demolidor" e Netflix anuncia nova live-action

Cemitério Maldito: entenda tudo da série e suas adaptações no cinema

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Games Geek
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados