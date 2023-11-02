Alan Wake: relembre a história e referências do game para se jogar na sequência

Finalmente a tão esperada sequência de Alan Wake foi lançada. E HZ, aproveitando a onda, veio relembrar um pouco da história, construção de narrativa e referências a cultura pop presentes no primeiro jogo.

Primeiro, vamos lembrar que Alan Wake é um jogo do gênero terror psicológico da desenvolvedora finlandesa Remedy. Lançado em 2010 e com exclusividade para o Xbox 360, ficou pouco conhecido na época. Porém, ele ganhou destaque após a a remasterização feita em 2021 e, agora, com o lançamento da sequência na última semana. Claro que não podemos esquecer que a queda da exclusividade para o Xbox - com o jogo lançado também para PC - ajudou e muito na divulgação, que está pesadíssima.