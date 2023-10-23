Marvel muda tudo "O Demolidor" e Netflix anuncia nova live-action

Deu ruim para a nova série do Demolidor no Disney+. Kevin Feige e executivos da Marvel/Disney foram conferir o material que já estava filmado e reprovaram o que viram. Resultado: toda equipe criativa foi demitida e a produção voltou à estaca zero.

Seguindo nas movimentações dentro do universo de heróis, a Netflix anunciou seus mais novos live-action. A gigante do streaming aposta nas produções do anime Yu Yu Hakusho e do jogo Cyberpunk 2077. Vem conferir mais das produções geek no vídeo abaixo.