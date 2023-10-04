One Piece: o que podemos esperar do segundo ano da série?

One Piece, série da Netflix Crédito: Netflix

O mangá "One Piece" começou a ser publicado na revista japonesa Shonen Jump em 1998. Após o rápido sucesso, ganhou uma adaptação em anime no ano seguinte, resultando hoje em mais de mil episódios. Agora, a obra ganhou traços de live action numa série na Netflix.

A primeira temporada conseguiu apresentar uma boa adaptação. Já a história da segunda saga, que será apresentada no próximo ano da série, nos leva a águas nebulosas. É o que vamos discutir no vídeo abaixo. Confira.