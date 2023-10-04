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One Piece: o que podemos esperar do segundo ano da série?

Com elenco carismático e história cativante, One Piece é renovada para a sua segunda temporada na Netflix
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 18:36

One Piece, série da Netflix
One Piece, série da Netflix Crédito: Netflix
O mangá "One Piece" começou a ser publicado na revista japonesa Shonen Jump em 1998. Após o rápido sucesso, ganhou uma adaptação em anime no ano seguinte, resultando hoje em mais de mil episódios. Agora, a obra ganhou traços de live action numa série na Netflix.
A primeira temporada conseguiu apresentar uma boa adaptação. Já a história da segunda saga, que será apresentada no próximo ano da série, nos leva a águas nebulosas. É o que vamos discutir no vídeo abaixo. Confira.
*Vinícius Oliveira é editor de vídeos e apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos que fazem parte da cultura geek

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