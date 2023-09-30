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Documentário sobre Mafalda é destaque das estreias de filmes e séries

Confira séries e filmes que são destaque no fim de semana em serviços como Netflix, HBO Max e Prime Vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 11:51

A série Voltando a Ler Mafalda (Disney+) é destaque da semana
A série Voltando a Ler Mafalda (Disney+) é destaque da semana Crédito: Disney+
A série Voltando a Ler Mafalda (Disney+) é um dos destaques das estreias nas principais plataformas de streaming, já disponíveis no final de semana. A produção analisa a criação e evolução da personagem e é assinada por Lorena Muñoz.
A diretora mostra como a criação do cartunista Quino tornou-se um fenômeno que desafia leitores de todo o mundo desde a década de 1960, utilizando material de arquivo inédito e depoimentos de convidados especiais.
Outra estreia da semana é Carga Máxima (Netflix). O filme promete uma produção de alta qualidade no gênero de ação, nem sempre tão abordado no Brasil. Roger (Thiago Martins) é piloto de Fórmula Truck e disputa os títulos do campeonato com Rainha (Sheron Menezes), quando problemas financeiros fazem com que ele precise se envolver com roubo de cargas a serviço de Fumaça (Milhem Cortaz).
Já Gen V faz parte do mesmo universo de The Boys, e terá episódios semanais entre 29 de setembro e 3 de novembro, no Amazon Prime Vídeo. A trama se passa na Universidade Godolkin, em que apenas super-heróis são aceitos, e que lá passam por provações desta etapa da juventude, como a popularidade diante dos colegas e a aprovação com notas boas.
A lista inclui também Destinos à Deriva (Netflix), sobre mulher que buscava imigrar ilegalmente para outro país dentro de um contêiner. As coisas não saem como planejadas e ela se vê à deriva, em alto-mar, sozinha e grávida, enquanto afunda e precisa lidar com as dificuldades surgidas.

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