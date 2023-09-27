Cinemas do ES terão sessões a R$ 12 a partir de quinta (28); confira quais

Resistência entra em cartaz nos cinemas brasileiros nesta quinta (28) Crédito: Searchlight/Disney

Semana do Cinema voltou. De quinta (28) até quarta (4), algumas salas do Espírito Santo contarão com ingressos promocionais a R$ 12. Alguns circuitos também terão descontos em combos de pipoca e bebidas, para garantir a diversão completa. Após o sucesso da ação em fevereiro , quando mais de 3,7 milhões de espectadores lotaram cinemas de todo o país, segundo levantamento da Comscore, avoltou., para garantir a diversão completa.

Na Rede Cinemark, que possui salas no Shopping Vitória e Shopping Vila Velha, a promoção é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D. Os combos com pipoca estarão com preços especiais. Na rede, a campanha será uma oportunidade para garantir o combo exclusivo do The Town, no qual o balde do festival com pipoca custará R$ 34. O público ainda terá como opção o combo colecionador, que conta com pipoca grande salgada e brindes variados por R$ 29 e, para assinantes Cinemark Club, por R$ 23; e também duas pipocas grandes por R$ 39 (válida apenas para salgada).

Em Vitória, nas salas do Shopping Norte-Sul, administradas pelo Cine A, todos pagam R$ 12, com valor válido para todas as sessões e todos os filmes disponíveis. Também haverá promoção de combo de pipoca e refrigerante, mas o valor não foi informado pela sala.

No Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a promoção é válida para todas as sessões dos filmes 2D e 3D, em que todos pagam meia-entrada. Nas salas Standard e KinoEvolution, o valor é de R$ 12; nas salas IMAX, R$ 14, e Platinum, R$ 24. Tem ainda um upgrade de pipoca e refrigerante grátis na compra do combo Giga e do combo Super.

No Shopping Moxuara, em Cariacica, e no Shopping Montserrat, em Colinas de Laranjeiras, na Serra, os descontos serão válidos para as sessões dos cinemas tradicionais e híbridos, oferecendo ingressos ao preço único de R$ 12. E ainda rola um combo com preço promocional de pipoca e refrigerante por R$ 29,90.

No Cinesystem, do Shopping Boulevard, em Vila Velha, os ingressos serão disponibilizados com preço único de R$ 12 para as sessões em 2D (tradicional) e 3D. Combos com pipoca e refrigerante saem por R$ 25,90. Outra novidade é que diversos souvenirs da rede, como baldes de pipocas e copos, também estarão com valores promocionais a partir de R$ 8,90.

No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, haverá meia-entrada em todas as sessões por R$ 12, inclusive no filme Patrulha Canina, que terá pré-estreia no fim de semana. Além do valor do ingresso promo, a sala oferece um combo especial, com pipoca média e dois refris de 600ml, no valor de R$ 30.

PROGRAMAÇÃO

Para embalar a Semana do Cinema, o circuito trouxe, entre as estreias, duas produções que prometem bombar: a distopia Resistência, de Gareth Edwards, e Jogos Mortais X, novo filme da franquia de horror Jigsaw.

Em Resistência, a trama se passa em um futuro distante e sombrio. Em meio a um planeta tomado por uma guerra entre seres humanos e inteligência artificial, o ex-agente Joshua (John David Washington) é recrutado para localizar e matar o Criador - um misterioso arquiteto responsável por desenvolver uma arma capaz de acabar com o confronto e com toda a humanidade. Confira no trailer o belíssimo visual do longa, que conta com caprichados efeitos digitais.

Em Jogos Mortais X, John Kramer (Tobin Bell), o assassino Jigsaw - criador dos sádicos games de sobrevivência - está doente e em busca de uma cura milagrosa. Ele decide viajar para o México após conhecer um procedimento médico que, além de experimental, também é arriscado. Disposto a tentar a sorte, Kramer parte rumo à cura. Nem é preciso dizer que, no caminho, ele começa a praticar suas armadilhas insanas quando descobre que o tratamento não é como esperava.