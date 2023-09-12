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Cinema

"Retratos Fantasmas" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2024

Documentário de Kleber Mendonça Filho entra no páreo para ser finalista da categoria Melhor Filme Internacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 13:25

Cena do documentário
Cena do documentário "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho: representante do Brasil no Oscar 2024 Crédito: Primeiro Plano/Vitrine Filmes
"Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar do próximo ano. O anúncio foi feito nesta terça (12) pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.
O documentário do cineasta pernambucano é como uma colcha de retalhos que costura sua própria filmografia enquanto tece a história dos cinemas de rua de Recife, cidade natal de Mendonça. A sala do seu apartamento em Recife, cenário de outros longas do diretor, como "Eletrodomésticas" e "O Som Ao Redor", volta a aparecer no filme, por exemplo.
"Retratos Fantasmas" disputou a vaga com 28 longas, dos quais cinco foram finalistas: "Estranho Caminho", de Guto Parente, "Noites Alienígenas", de Sergio de Carvalho, "Nosso Sonho - A História de Claudinho e Buchecha", de Eduardo Albergaria, "Pedágio", de Carolina Markowicz, e "Urubus", de Claudio Borrelli.
A cerimônia do Oscar 2024 está marcada para 10 de março, e o anúncio dos finalistas que vão concorrer ao prêmio deve acontecer em janeiro.

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