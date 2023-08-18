"Retratos Fantasmas" terá pré-estreia no ES após ser aplaudido em Cannes

Cena do documentário "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, que terá pré-estreia em Vitória e Vila Velha Crédito: Primeiro Plano/Vitrine Filmes

Uma análise sobre o esvaziamento dos centros das grandes cidades usando a memória afetiva como ferramenta. No caso, as antigas salas de cinema de rua que se encontram praticamente em extinção. Uma elegia que mescla arquitetura, cultura e gentrificação.

Essa triste realidade poderia ser um retrato de Vitória, cujo Centro já contou com mais de 10 salas de exibição. Mas estamos falando de Recife, especificamente do novo filme de Kleber Mendonça Filho, "Retratos Fantasmas", que conta com pré-estreia nesta sexta (18), em Vitória e Vila Velha. O filme entra em circuito comercial no Estado em 24 de agosto.

Diretor dos premiados "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019), Kleber usa o documentário para falar sobre o processo de transformação das paisagens recifenses (e dos grandes centros urbanos). Mesclando poesia e um certo tom de melancolia, o realizador mostra, entre outros assuntos, as mudanças na urbanização causadas pela especulação imobiliária, efeitos que transformaram o modelo dos cinemas de rua.

Até o início dos anos 1990, eles eram uma das poucas opções de diversão para as famílias em várias capitais do país, sendo gradativamente substituídos pelos multiplex popularizados nos shoppings centers.

"A partir dos anos 1960, nos Estados Unidos, e nos anos 1970, no Brasil e na América Latina, os centros (das cidades) perderam o dinheiro que circulava e migraram para a ideia do shopping center. Na minha concepção, o shopping deveria somar a vida da cidade, mas, infelizmente, a ideia do shopping terminou esvaziando o Centro da cidade", revelou Kleber, em entrevista ao g1.

Para compor seu documentário, o realizador pesquisou por sete anos materiais em cinematecas e arquivos de TV, além de um vasto acervo pessoal para contar a história dos cinemas de rua de Recife (como também sua própria história).

Em foco, sessões de grandes clássicos, sempre lotadas, e personagens que frequentaram essas salas. Um espaço chama a atenção: o imponente Cine São Luiz, um dos primeiros inaugurados no Brasil, hoje fechado para reforma e sem prazo de reabertura.

Público lota sessão de "Os Saltimbancos Trapalhões" no Cine São Luiz, em Recife Crédito: João Carlos Lacerda

"Pesquisamos na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e no Centro Técnico Audiovisual. No Teatro do Parque (em Recife) tem a Cinemateca Roberto Cavalcanti. O Cedoc (antigo nome do acervo) da Rede Globo forneceu imagens e a TV Jornal também", declarou Mendonça ao g1.

O esvaziamento das salas de cinema mesclado a gravações recentes mostrando esses lugares, antes glamourosos e agora vazios, representa, de um certo modo, um recorte da realidade da cena cultural no Brasil. Algumas salas analisadas pelo diretor foram substituídas por outros prédios, muitos tomados por igrejas neopentecostais.

OSCAR

"Retratos Fantasmas" teve sua estreia mundial em maio, no Festival de Cannes, onde foi aclamado. O documentário também foi confirmado para a Seleção Oficial de Toronto (TIFF) e no New York Film Festival, mostras que "aquecem" a temporada de indicações aos grandes prêmios do cinema, incluindo o Oscar.

Nos cinemas do Brasil e de Portugal, a estreia está programada para o dia 24, simultaneamente. Em outubro, será lançado nas salas da Espanha e, em novembro, nos cinemas da França e Estados Unidos.

"Retratos" é um dos favoritos na seletiva que definirá o representante do país no Oscar 2024 para Melhor Filme Internacional. A estreia norte-americana o coloca também apto a concorrer em outras categorias da maior premiação do cinema, incluindo Melhor Documentário ou mesmo Melhor Filme.

PRÉ-ESTREIA DE "RETRATOS FANTASMAS"