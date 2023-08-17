Mostra CineMarias terá exibição de filme premiado em Cannes e show de Afronta MC

A programação completa da 2ª edição da Mostra Nacional CineMarias já está disponível. Entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, o evento chega ao Cine Metrópolis, em Vitória, com uma agenda recheada de workshops, rodas de conversas e masterclasses para debater a diversidade no audiovisual. Entre os destaques, está a exibição do filme “A Flor do Buriti”, curta da brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza, premiado no Festival de Cannes deste ano, e o show de Afronta MC, na noite de encerramento.
Com o tema “Corpos (in)Visíveis”, a mostra busca abordar o corpo como um território de significados e histórias, especialmente quando se trata dos corpos de identidades femininas pretas, pardas e indígenas. Nos três dias, as atividades começam às 9h30 e seguem até de noite. Os interessados em participar da agenda já podem retirar os ingressos gratuitos no site www.cinemarias.com.br.
De sexta (31/08) a sábado (2/09), 12 filmes selecionados para as mostras concorrem às categorias Melhor Filme e Melhor Direção, levando para casa o troféu CineMarias de reconhecimento pela obra. Entre as obras selecionadas estão: "Lilith", de Nayane Nayse (PE), " Se trans for mar", de Cibele Appes (SP), e "As Minas", de Brunella Alves (ES).
SESSÃO ESPECIAL
O evento também contará com a realização da Sessão Especial CineMarias, que exibirá quatro filmes-poesia produzidos a partir do LAB Audiovisual CineMarias, um laboratório imersivo de capacitação da área voltado para jovens identidades femininas e não-binárias, entre 18 e 35 anos, moradoras de comunidades da Grande Vitória.
As obras inéditas são inspiradas em denúncias feitas com base na Lei Maria da Penha e nas vivências das oficineiras, mulheres periféricas, que, em alguns casos, sofrem com assédio, misoginia e violência de gênero.
Outro ponto alto da programação - totalmente gratuita - é uma homenagem a Lia de Itamaracá, no último dia. A artista, Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é considerada a maior voz da ciranda brasileira, Patrimônio Vivo de Pernambuco. O momento ocorrerá junto com a premiação das mostras, às 20h.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
QUINTA FEIRA (31/08)
- 9h30: Credenciamento
- 10h: Painel Depois da Lei Maria da Penha, com Andréa Magalhães, Jacqueline Moraes, Jucileia Santos Ribeiro, Rosely Maria da Silva Pires/ Mediação: Elaine Silva
- 12h30: Credenciamento
- 13h: Workshop Cena independente: desvendando a produção no audiovisual com Melina Galante e Ursula Dart
- 16h: Credenciamento
- 16h30: Workshop Melodrama Decolonial: Ebó de palavras, com Clara Anastácia
- 19h: Abertura da 2A Mostra CineMarias
- 19h30: Lançamento da Websérie BRAVAS
- 20h: Sessão CineMarias
- 20h30: Bate papo com as realizadoras da Mostra CineMarias
- 21h30: Sessão Longa Convidado " A Flor do Buriti", de Renée Nader Messora e João Salaviza
SEXTA- FEIRA (01/09)
- 9h30: Credenciamento
- 10h: Painel Corpos em disputa e o cinema decolonial, como Afronta MC, Izah Cândido, Karol Mendes e Roger Ghil/ Mediação: Maytê Hensso
- 12h30: Credenciamento
- 13h: Palestra “Aliança Sem Estereótipos na Publicidade” e às 14h30 | Formação especial ONU Mulheres: “Por uma comunicação sem estereótipos na publicidade”, ambas com Isabel Aquino, Manoela Paganotto e Cora Valentini
- 15h30: Credenciamento
- 16h: Trajetórias negríndias femininas e práticas de resistência na arte, com Jéssica Sampaio, Sayma Puri e Yuriê Perazzini/ Mediação: Sulamita Marques
- 18h10: Sessão - Corpos (in)Visíveis
- 19h30: Mostra Competitiva Nacional
- 21h15: Bate Papo com as realizadoras da Mostra Competitiva Nacional
- 22h20: Exibição do longa “Uýra - A Retomada da Floresta” , de Juliana Curi
SÁBADO (02/09)
- 10h: Credenciamento
- 10h30: Painel - Descolonizando o Brasil : história e narrativa anticolonial e a (re) existência de um país, com Juliana Teixeira, Karen Valentim Pataxó e Geni Núñez/ Mediação: Renata Costa
- 13h30: Mostra Competitiva Capixaba
- 14h45: Bate-papo com as realizadoras capixabas
- 15h30: Credenciamento
- 16h: Masterclass Construção de Narrativas afirmativas no Audiovisual com Lorenna Montenegro
- 18h10: Roda de bate-papo Cirandar: força e trajetória das matriarcas da terra com Lia de Itamaracá e griôs capixabas
- PROGRAMAÇÃO MUSICAL | ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO TEATRO UNIVERSITÁRIO
- 21h30: Afronta MC
- 22h30: DJ Jamboo
- 22h50: Show Ciranda de Lia
- 00h05: DJ Jamboo
- 00h20: Katú Mirim
- 1h20: Festa de Aparelhagem com DJ Jamboo
SERVIÇO
- 2ª MOSTRA NACIONAL CINEMARIAS'
- QUANDO: 31 de agosto (quinta) a 2 de setembro (sábado)
- ONDE: Cine Metrópolis (Ufes de Goiabeiras), na Av. Fernando Ferrari
- ENTRADA: Gratuita, mediante retirada de ingressos no site www.cinemarias.com.br