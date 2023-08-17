Mostra CineMarias terá exibição de filme premiado em Cannes e show de Afronta MC

Mostra CineMarias conta com workshops, rodas de conversa e painéis voltados à diversidade do audiovisual brasileiro Crédito: Thais Gobbo

A programação completa da 2ª edição da Mostra Nacional CineMarias já está disponível. Entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, o evento chega ao Cine Metrópolis, em Vitória, com uma agenda recheada de workshops, rodas de conversas e masterclasses para debater a diversidade no audiovisual. Entre os destaques, está a exibição do filme “A Flor do Buriti”, curta da brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza, premiado no Festival de Cannes deste ano, e o show de Afronta MC, na noite de encerramento.

tema “Corpos (in)Visíveis”, a mostra busca abordar o corpo como um território de significados e histórias, especialmente quando se trata dos corpos de identidades femininas pretas, pardas e indígenas. Nos três dias, as atividades começam às 9h30 e seguem até de noite. Os interessados em participar da agenda já podem retirar os ingressos gratuitos no site Com o, a mostra busca abordar o corpo como um território de significados e histórias, especialmente quando se trata dos corpos de identidades femininas pretas, pardas e indígenas. Nos três dias, as atividades começam às 9h30 e seguem até de noite. Os interessados em participar da agenda já podem retirar osno site www.cinemarias.com.br

De sexta (31/08) a sábado (2/09), 12 filmes selecionados para as mostras concorrem às categorias Melhor Filme e Melhor Direção, levando para casa o troféu CineMarias de reconhecimento pela obra. Entre as obras selecionadas estão: "Lilith", de Nayane Nayse (PE), " Se trans for mar", de Cibele Appes (SP), e "As Minas", de Brunella Alves (ES).

SESSÃO ESPECIAL

O evento também contará com a realização da Sessão Especial CineMarias, que exibirá quatro filmes-poesia produzidos a partir do LAB Audiovisual CineMarias, um laboratório imersivo de capacitação da área voltado para jovens identidades femininas e não-binárias, entre 18 e 35 anos, moradoras de comunidades da Grande Vitória.

As obras inéditas são inspiradas em denúncias feitas com base na Lei Maria da Penha e nas vivências das oficineiras, mulheres periféricas, que, em alguns casos, sofrem com assédio, misoginia e violência de gênero.

Outro ponto alto da programação - totalmente gratuita - é uma homenagem a Lia de Itamaracá, no último dia. A artista, Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é considerada a maior voz da ciranda brasileira, Patrimônio Vivo de Pernambuco. O momento ocorrerá junto com a premiação das mostras, às 20h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUINTA FEIRA (31/08)

9h30: Credenciamento



10h: Painel Depois da Lei Maria da Penha, com Andréa Magalhães, Jacqueline Moraes, Jucileia Santos Ribeiro, Rosely Maria da Silva Pires/ Mediação: Elaine Silva



12h30: Credenciamento



13h: Workshop Cena independente: desvendando a produção no audiovisual com Melina Galante e Ursula Dart



16h: Credenciamento



16h30: Workshop Melodrama Decolonial: Ebó de palavras, com Clara Anastácia



19h: Abertura da 2A Mostra CineMarias



19h30: Lançamento da Websérie BRAVAS



20h: Sessão CineMarias



20h30: Bate papo com as realizadoras da Mostra CineMarias



21h30: Sessão Longa Convidado " A Flor do Buriti", de Renée Nader Messora e João Salaviza



SEXTA- FEIRA (01/09)

9h30: Credenciamento



10h: Painel Corpos em disputa e o cinema decolonial, como Afronta MC, Izah Cândido, Karol Mendes e Roger Ghil/ Mediação: Maytê Hensso



12h30: Credenciamento



13h: Palestra “Aliança Sem Estereótipos na Publicidade” e às 14h30 | Formação especial ONU Mulheres: “Por uma comunicação sem estereótipos na publicidade”, ambas com Isabel Aquino, Manoela Paganotto e Cora Valentini



15h30: Credenciamento



16h: Trajetórias negríndias femininas e práticas de resistência na arte, com Jéssica Sampaio, Sayma Puri e Yuriê Perazzini/ Mediação: Sulamita Marques



18h10: Sessão - Corpos (in)Visíveis



19h30: Mostra Competitiva Nacional



21h15: Bate Papo com as realizadoras da Mostra Competitiva Nacional



22h20: Exibição do longa “Uýra - A Retomada da Floresta” , de Juliana Curi



SÁBADO (02/09)

10h: Credenciamento



10h30: Painel - Descolonizando o Brasil : história e narrativa anticolonial e a (re) existência de um país, com Juliana Teixeira, Karen Valentim Pataxó e Geni Núñez/ Mediação: Renata Costa



13h30: Mostra Competitiva Capixaba



14h45: Bate-papo com as realizadoras capixabas



15h30: Credenciamento



16h: Masterclass Construção de Narrativas afirmativas no Audiovisual com Lorenna Montenegro



18h10: Roda de bate-papo Cirandar: força e trajetória das matriarcas da terra com Lia de Itamaracá e griôs capixabas



PROGRAMAÇÃO MUSICAL | ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO TEATRO UNIVERSITÁRIO

21h30: Afronta MC



22h30: DJ Jamboo



22h50: Show Ciranda de Lia



00h05: DJ Jamboo



00h20: Katú Mirim



1h20: Festa de Aparelhagem com DJ Jamboo



SERVIÇO